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Ж/Д и вокзалы

12 апреля 2016, 14:10

В Пасху и Вербное воскресенье назначены дополнительные остановки электричек

электрички движение остановки ЦППК ж/д и вокзалы

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Дополнительные остановки электричек назначены на семи направлениях Московской железной дороги (МЖД) 24 апреля и 1 мая, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"В связи с предстоящим празднованием Вербного Воскресенья (24 апреля) и Пасхи (1 мая), а также увеличением пассажиропотока на определенных маршрутах, назначаются дополнительные остановки ряду электропоездов. Так, дополнительная остановка появится у пяти поездов Горьковского и Курского направлений", – пояснили в ЦППК.

Кроме того, чаще останавливаться будут пять электричек на Казанском направлении, шесть – на Савеловском, восемь – на Рижском. Также дополнительные остановки назначены 10 поездам Киевского и 16 Павелецкого направлений.

До этого на Киевском и Курском направлениях МЖД уже вводили дополнительные остановки. Речь шла о станциях Толстопальцево Киевского направления и Серпухов Курского направления.

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Напомним, с 27 марта изменилось расписание электричек на всех направлениях МЖД. Изменения связаны с сезонным увеличением пассажиропотока и переходом ряда стран на летнее время. По пятницам и в выходные дни дополнительно начали курсировать 26 поездов.

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