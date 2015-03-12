Форма поиска по сайту

12 марта 2015, 16:30

Транспорт

Полмиллиона пассажиров записали на карту "Тройка" абонемент на электричку

Фото: M24.ru

С сентября 2013 года абонемент на пригородные электропоезда на карту "Тройка" записали почти 580 тысяч пассажиров, сообщает пресс-служба Единого транспортного портала.

Всего в 2013 году для проезда в электричках "Тройкой" воспользовались почти 1,3 миллиона пассажиров, а в 2014 году – около 16 миллионов. С 1 января по настоящее время картой воспользовалось почти 4 миллиона пассажиров электричек.

Напомним, что абонементы и разовые билеты на электрички можно записывать на транспортную карту "Тройка".

Как записать билет на электричку на "Тройку"


Записать билет можно, если на карте не более одного действующего абонемента на проезд в пригородных поездах.

В октябре прошлого года был продлен срок действия абонемента на 60 поездок. Теперь пассажиры могут пользоваться проездным в течение 120 дней, а не 60, как прежде.

Кроме того, в прошлом году число абонементов на пригородные электрички сократилось с 43 до 8.

Ознакомиться с абонементным меню и тарифами на проездные билеты на пригородные электропоезда можно здесь.

Отметим, 12 августа 2014 года в силу вступили новые правила пассажирских перевозок. Согласно тексту приказа Минтранса, контролеры в электричках получили право ссаживать с поездов безбилетных пассажиров. Кроме того, появился сбор за покупку билета в электричке.

