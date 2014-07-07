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Город

07 июля 2014, 20:03

В Москве вандалы "разукрасили" недавно вышедший на маршрут поезд

электрички транспорт наземный транспорт ЦППК вандалы новые поезда ж/д и вокзалы хулиганства

Фото: facebook.com/dt.mos.ru

В Москве в ночь на понедельник вандалы "разукрасили" новый комфортабельный поезд, сообщает 7 июля пресс-служба столичного дептранса в своем официальном аккаунте на Facebook.

"Сегодня ночью от рук вандалов пострадал новый комфортабельный поезд ЦППК ЭД4М-500. Очевидно, что над поездом "поработал" не один хулиган, а организованная группа. Обидно, что после усилий, которые прикладывает весь транспортный комплекс Москвы для обновления подвижного состава, для комфорта и удобства всех пассажиров, кто-то может сделать что-то подобное", - говорится в сообщении.

Напомним, электропоезд нового поколения ЭД4М-500 отправился с Курского вокзала в подмосковную Балашиху в конце мая. В вагонах поезда созданы все условия для комфортного проезда, в том числе и для пассажиров с ограниченными возможностями.

Так, передний тамбур оснащен откидными устройствами для подъема и спуска, а для вызова помощника машиниста в тамбуре и у входных дверей есть специальная кнопка. Кроме того, размер туалетов в поезде рассчитан на инвалидные коляски, а в самом вагоне установлены специальные поручни и ремни безопасности.

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Поезд отличается современным дизайном: у него гладкие боковые стены кузова, более обтекаемая форма кабины машиниста. Кроме того, в поезде установлены ветровые щитки, закрывающие подвагонное оборудование. До сих пор такой состав можно было увидеть только на отраслевых выставках.

ЭД4М-500 курсирует по маршруту Москва-Железнодорожная-Москва в утренние и вечерние часы пик, а также рейсом Балашиха - Москва в дневное время. Стоимость билетов аналогична ценам на поезда повышенной комфортности "Спутник".

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