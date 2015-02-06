Для участников гонки "Лыжня России" пустят дополнительные электрички

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

8 февраля для участников Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России-2015" пустят дополнительные электрички по маршруту Москва-Яхрома-Москва, сообщает пресс-служба РЖД.

Так, из Москвы в Яхрому можно уехать на дополнительной электричке (№6840) с Савеловского вокзала в 08.29. Состав проследует с остановками на станциях Тимирязевская (08.33), Бескудниково (в 08.43), Долгопрудная (08.53), Лобня (09.03) и прибудет в конечный пункт в 09.36.

Вернуться после гонки можно на поезде №6841, который отправится из Яхромы в 15.22 и прибудет на Савеловский вокзал в 16.24.

Напомним, "Лыжня России-2015" пройдет 8 февраля, на следующий день после торжественных мероприятий по случаю годовщины старта Игр-2014. Планируется, что в гонке примут участие порядка 1,5 миллиона человек.

Центральный старт "Лыжни России" состоится в спортивном парке "Волен" в городе Яхрома. По словам министра спорта Московской области Романа Терюшкова, в Подмосковье на старт выйдут более 25 тысяч человек. При этом в гонке примут участие двукратная чемпионка мира Ольга Завьялова и пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина.