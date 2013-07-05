Экспресс-доставка: как работают скоростные электрички Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

4 августа запустят скоростной поезд "Спутник", на котором можно будет доехать от Киевского вокзала до Ново-Переделкино. Еще одна скоростная электричка - от села Усово на Рублево-Успенском шоссе до Белорусского вокзала - начнет курсировать в 2014 году. M24.ru рассказывает, на каких еще электричках можно быстро добраться из Москвы в Подмосковье и ближайшие области.

Казанский вокзал

Скоростная электричка Москва - Раменское делает остановки в Выхино, Косино и Люберцах. Время в пути - 45 минут. Полный билет обойдется в 130 рублей, а месячный абонемент - в 5200 рублей. Дорога от Казанского вокзала до Раменского на автомобиле займет от 1 до 1,5 часов в зависимости от пробок.

Скоростная электричка Москва - Куровская останавливается в Выхино, Люберцах и Гжели. Время в пути - 1 час 35 минут. Стоимость билета - 210 рублей, а месячный билет можно приобрести за 7000 рублей. Эта же дорога на автомобиле может занять до 2,5 часов.

Экспресс "Москва-Рязань" делает остановки на "Платформе 88-й километр", в Голутвине, Луховицах и Рыбном. Время в пути 2 часа 56 минут, билет обойдется в 348,7 рубля. На автомобиле до Рязани можно доехать за 3 часа, но серьезные пробки могут увеличить это время вдвое.

Курский вокзал

Скоростная электричка Москва - Железнодорожная идет 26 минут с одной остановкой в Новогиреево, билет на нее стоит 90 рублей. На автомобиле эта дорога займет минимум 45 минут.

Скоростной поезд "Концепт" Москва-Крутое делает остановки в Новогиреево, на станции "Железнодорожная", во Фрязево, Павловском Посаде и Орехово-Зуево. Время в пути - 1 час 33 минуты. Полный билет на эту электричку обойдется в 188 рублей. На автомобиле до платформы Крутое можно доехать минимум за два часа.

Электричка Москва-Серпухов останавливается в Текстильщиках, Царицыно, "Силикатной", Подольске, Гривно, "Столбовой" и Чехове. До конечной станции она едет 1 час 33 минуты. Полный билет обойдется вам в 230 рублей. Эта же дорога на автомобиле без пробок займет порядка двух часов.

Фото: ИТАР-ТАСС

Экспресс Москва-Тула делает остановки в Серпухове и на станции "Тарусская". Время в пути 2 часа 27 минут, а стоимость билетов - 348,7 рубля. На машине до Тулы можно доехать за три с небольшим часа, но из-за пробок время путешествия может растянуться до 5 часов.

Экспресс Москва - Владимир делает одну остановку в городе Петушки. Время в пути составляет 2 часа 28 минут. Полный билет обойдется в 344 рубля. Чтобы доехать до Владимира на авто, понадобится как минимум 3 часа, а с пробками эта поездка может занять до 5 часов.

Белорусский вокзал

Электричка Москва-Можайск делает остановки на Беговой, в Филях, Одинцово, Жаворонках, Голицыно, Кубинке, Тучково, Дорохово. Поезд находится в пути 1 час 38 минут. Полная стоимость билета - 210 рублей. На автомобиле дорога до Можайска займет чуть менее 2 часов. А в случае дорожных заторов такое путешествие может растянуться до 4 часов.

Экспресс "Москва-Звенигород" останавливается на Беговой, в Филях, Одинцово, Жаворонках и Голицыно. Полный билет обойдется вам в 140 рублей. Путь занимает 1 час 2 минуты, примерно столько же придется ехать и на автомобиле, если дороги будут свободны. При затрудненном трафике время в пути может вырасти до двух с лишним часов.

Ярославский вокзал

"Спутник" Москва - Мытищи следует с единственной остановкой - "Лосиноостровская". Билет на электричку стоит 90 рублей, а абонемент на месяц обойдется в 3600 рублей. Время в дороге - 22 минуты. Для того, чтобы проделать этот же путь на машине, понадобится около 35 минут, однако пробки могут увеличить это время вдвое.

Скоростная электричка Москва-Пушкино делает остановки на "Лосиноостровской" и в Мытищах. Полный билет на нее стоит 120 рублей, а месячный абонемент - 4800 рублей. До конечной станции поезд следует 28 минут. На машине до Пушкино можно доехать примерно за 40 минут, но из-за пробок время в пути может растянуться до двух часов.

Экспресс Москва - Болшево делает остановку только на "Лосиноостровской", билет обойдется в 99 рублей, а месячный абонемент - в 3960 рублей. Дорога займет 27 минут. На автомобиле придется ехать около 35 минут, а при серьезных пробках - около двух часов.

Фото: ИТАР-ТАСС

По маршруту Москва-Александров ходит экспресс "Федор Чижов". Он останавливается в Пушкино и Сергиевом Посаде. Время в пути - 1 час 38 минут. Стоимость разового билета - 264,4 рубля. Путешествие в Александров на авто займет чуть более двух часов при благоприятном трафике.

Кроме того, до Александрова можно добраться еще на одной скоростной электричке. Она делает остановки на Лосиноостровской, в Мытищах, Пушкино, Софрино, Хотьково, Сергиевом Посаде и Струнино. Время в пути при этом увеличивается до 1 часа 48 минут, зато билет значительно дешевле - 200 рублей.

Киевский вокзал

Экспресс Москва-Калуга останавливается в Балабаново, Обнинском и Малоярославце. Дорога занимает 2 часа 46 минут, а билет стоит 303,5 рубля. На машине доехать до Калуге можно за три с небольшим часа, если трасса будет свободна.

Ленинградский вокзал

Экспресс Москва-Тверь делает остановки в Крюково, Подсолнечной и Клину. Время в пути - 2 часа 1 минута, билет обойдется в 271 рубль. На автомобиле ехать до Твери придется 2 часа 40 минут без учета пробок.

Савеловский вокзал

Экспресс Москва-Дубна следует с остановками Дмитров и "Большая Волга" билет стоит 294,3 рубля, время в пути 2 часа 5 минут. Путешествие в Дубну на машине по свободным дорогам займет 2 часа 35 минут.