Левитин предложил оборудовать электрички ГЛОНАСС

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Оборудовать все электрички датчиками ГЛОНАСС предложил помощник президента РФ Игорь Левитин, сообщает Агентство "Москва".

"У нас параллельно идут полупустые электрички и полупустые автобусы. Мы оборудуем электрички навигационными приборами, чтобы пассажир выбирал что раньше подойдет - электричка или автобус.

Важно синхронизировать количество автобусов и электричек, чтобы они параллельно не ходили, чтобы у людей постоянно была возможность уехать", – сказал Игорь Левитин.

Он также обратился к сервису "Яндекс.Транспорт" с вопросом о возможности мониторинга движения электричек.

По словам директора по распространению технологий компании "Яндекс" Юрия Висневского, на данный момент сервис готов к такой технологии.

Левитин добавил, что пилотный проект можно запустить в регионе с небольшим пассажиропотоком.

Ранее m24.ru сообщало, что за перемещениями контролеров в общественном транспорте будут следить через спутник. До конца года контролерам должны выдать 500 планшетов и смартфонов, которые оснастят программой и устройствами, которые будут собирать информацию о местонахождении контролера с помощью ГЛОНАСС.