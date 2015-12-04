Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря 2015, 16:22

Транспорт

Левитин предложил оборудовать электрички ГЛОНАСС

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Оборудовать все электрички датчиками ГЛОНАСС предложил помощник президента РФ Игорь Левитин, сообщает Агентство "Москва".

"У нас параллельно идут полупустые электрички и полупустые автобусы. Мы оборудуем электрички навигационными приборами, чтобы пассажир выбирал что раньше подойдет - электричка или автобус.

Важно синхронизировать количество автобусов и электричек, чтобы они параллельно не ходили, чтобы у людей постоянно была возможность уехать", – сказал Игорь Левитин.

Он также обратился к сервису "Яндекс.Транспорт" с вопросом о возможности мониторинга движения электричек.

По словам директора по распространению технологий компании "Яндекс" Юрия Висневского, на данный момент сервис готов к такой технологии.

Левитин добавил, что пилотный проект можно запустить в регионе с небольшим пассажиропотоком.

Ранее m24.ru сообщало, что за перемещениями контролеров в общественном транспорте будут следить через спутник. До конца года контролерам должны выдать 500 планшетов и смартфонов, которые оснастят программой и устройствами, которые будут собирать информацию о местонахождении контролера с помощью ГЛОНАСС.

Ссылки по теме


электрички глонасс Игорь Левитин ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика