На Ленинградском направлении 4 августа изменится расписание электричек

Фото: m24.ru /Михаил Сипко

4 августа на Ленинградском направлении частично изменится расписание движения электричек, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Московской области.

Так, в течение дня из графика выведут 18 электричек, курсирующих на линии Москва -Тверь (станция Конаково). Еще нескольким электричкам изменят маршрут следования. Кроме того, внесены коррективы в график на направлениях Тверь-Бологое и Бологое-Окуловка.

Это связано с ремонтом железнодорожной инфраструктуры. Вся необходимая информация размещена на станциях и вокзалах и в пригородных поездах.

Также расписание можно увидеть на сайте министерства транспорта Московской области, Центральной и Московско-Тверской пригородных пассажирских компаний.