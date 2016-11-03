Движение электричек между Москвой и Фрязино восстановлено

Движение электричек между Москвой и Фрязино полностью восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

На данный момент пригородные поезда на Ярославском направлении следуют в штатном режиме. Для того чтобы убрать фуру с железнодорожного полотна, бригадам потребовалось расцепить первый вагон электрички от состава, а оставшуюся часть состава отбуксировать на ближайшую станцию.

Грузовой автомобиль убрали с путей с помощью специальной техники. Сотрудники путевого комплекса МЖД обследовали пути, а специалисты, отвечающие за работу сигнализации, поменяли элементы электропоезда, которые были повреждены в результате ДТП.