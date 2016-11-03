Форма поиска по сайту

03 ноября 2016, 12:15

Транспорт

Движение электричек между Москвой и Фрязино восстановлено

Движение электричек между Москвой и Фрязино полностью восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

На данный момент пригородные поезда на Ярославском направлении следуют в штатном режиме. Для того чтобы убрать фуру с железнодорожного полотна, бригадам потребовалось расцепить первый вагон электрички от состава, а оставшуюся часть состава отбуксировать на ближайшую станцию.

Грузовой автомобиль убрали с путей с помощью специальной техники. Сотрудники путевого комплекса МЖД обследовали пути, а специалисты, отвечающие за работу сигнализации, поменяли элементы электропоезда, которые были повреждены в результате ДТП.

Электропоезд Фрязино – Москва врезался в КамАЗ на железнодорожном переезде в Подмосковье. Инцидент произошел около семи утра на перегоне "Зеленый Бор – Болшево".

После столкновения железнодорожный состав и грузовой автомобиль получили незначительные повреждения. Схода с рельс вагонов не последовало. На месте ЧП розлива топлива нет.

В результате инцидента никто не пострадал. Однако для доставки пассажиров между Москвой и Фрязино были запущены компенсационные автобусы.

