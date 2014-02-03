На участке Москва-Балашиха с 3 февраля курсируют удлиненные электрички

Фото: M24.ru

На участке Москва-Балашиха Горьковского направления МЖД в утренние "часы пик" с 3 февраля запускают удлиненные электрички, сообщает пресс-служба МЖД.

"Необходимо отметить, что столичные железнодорожники учли пожелания жителей станции "Балашиха", остановки "Горенки" и станции "Стройка" и в кратчайшие сроки провели работы по удлинению платформ на этом маршруте, что позволит осуществлять посадку и высадку пассажиров из 14 вагонных пригородных поездов", - говорится в сообщении.

Новые составы смогут останавливаться только на удлиненных платформах. Модернизация платформ была проведена там, где это было возможно технически.

"Однако есть и платформы, например, на остановке "Серп и Молот", где эти условия отсутствуют, в связи с чем 14-вагонные электропоезда не будут там останавливаться. Просим пассажиров, пользующихся платформой "Серп и Молот", при планировании маршрута следования выбирать электрички в стандартном исполнении", - добавили в пресс-службе.