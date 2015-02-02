Электронная карта "Стрелка" начнет действовать в электричках через две недели

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Единая транспортная карта "Стрелка" начнет действовать в подмосковных электричках через две недели. Об этом M24.ru сообщил министр транспорта области Александр Зайцев. В автобусах расплатиться "Стрелкой" можно с 1 февраля. Новой услугой уже воспользовались 527 пассажиров.

"Мы закончим данное решение через пару недель, и можно будет пользоваться приложением наших железнодорожных перевозчиков на карте "Стрелка", - сказал Зайцев. ЕТК будет действовать на всех направлениях железной дороги.

В подмосковных автобусах "Стрелкой" можно расплатиться с 1 февраля. В пресс-службе министерства транспорта сообщили, что карту уже приобрели 527 пассажиров. Они пополнили счет на общую сумму 53800 рублей.

Пока "Стрелкой" можно оплатить проезд только на автобусах "Мострансавто". Специальными терминалами для приема карты оборудованы 5 тысяч транспортных средств. Кроме того, на территории Подмосковья установлено более 3 тысяч пунктов пополнения и распространения карты, в том числе 250 рядом с остановками общественного транспорта. "Стрелку" можно купить и пополнить в салонах "Евросеть" и банкоматах "Сбербанка".

Стоит транспортная карта 200 рублей, 80 рублей составляет залоговая стоимость, а 120 рублей зачисляются на баланс. Цена билета снижается на 2 рубля каждые 10 поездок. Первые 10 поездок стоят 28 рублей, следующие 10 поездок – 26 рублей и так далее. Таким образом "Стрелка" работает по принципу "чем больше ездишь, тем меньше платишь".

Напомним, в Москве еще в апреле 2013 года запустили единую транспортную карту "Тройка". С ее помощью можно расплачиваться за поездки в метро, наземном транспорте, электричках и на "Аэроэкспрессе". Пополнять "Тройку" надо через кассы и автоматы в метро. В подземке установят 223 банкомата, которые будут обслуживать карту. В дальнейшем "Тройку" планируется персонифицировать.

София Сарджвеладзе