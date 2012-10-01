Новые проездные на электрички введены на Казанском направлении

Новые абонементы вводятся с 1 октября для электропоездов Казанского направления. Они охватят зоны с 25 по 53 километры от Казанского вокзала

С понедельника начинается продажа новых проездных для пассажиров пригородных электричек на Казанском направлении Московской железной дороги. В частности, речь идет об абонементах "Мегаполис Плюс" и абонементе "Город рядом", которые входят в группу так называемых "ежедневных" проездных сроком действия на месяц.

Абонемент "Мегаполис Плюс", который позволит ездить на расстояния от 25 до 40 километров от Казанского вокзала столицы, можно приобрести за 1 тысячу 700 рублей. Стоимость абонемента "Город рядом", созданного для поездок на расстояния от 41 до 53 километров от Москвы, составляет 2 тысячи 500 рублей. В проездные включены 50 поездок с любой станции соответствующего тарифного пояса до Москвы и обратно, передает ИТАР-ТАСС.

Как считают в столичном департаменте транспорта, введение новых абонементов "позволит перераспределить пассажиропотоки, снизить нагрузку на станции метро, расположенные вблизи МКАД, а пассажирам пригородного сообщения выбрать для себя наиболее оптимальный тариф для ежедневных поездок".