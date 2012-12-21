Репортаж из "Бункера на Таганке": история о спасении

В бункер на Таганке в ночь на 21 декабря спустились около 300 человек

Накануне "конца света" 21 декабря, "Бункер-42 на Таганке" открыл продажу билетов на мероприятие по выживанию. Акция моментально обросла слухами. Например, кто-то утверждал, что стоимость VIP-билетов доходит чуть ли не до 1,5 миллиона рублей, а билеты "эконом-класса" обойдутся в 50 тысяч рублей. Другие уверяли, что двери бункера закроются на несколько суток, но самые боязливые смогут прожить в убежище чуть ли не месяц. Сколько в слухах правды и как прошла ночь на глубине в 65 метров – именно на таком расстоянии от поверхности находится бункер – узнал корреспондент M24.ru.

Двери, закрытые за спиной

Гостей "Бункера на Таганке" ждали к полуночи. К этому времени у зеленых ворот с красной звездой собралась небольшая очередь. Для того чтобы попасть в общий зал нужно было сначала спуститься на -1 этаж, после чего сесть в лифт и отправиться еще глубже – на те самые 65 метров под землю. Узкий коридор, ведущий под купол бункера, покрыт красной ковровой дорожкой. В первом зале под самым куполом висит лестница, с которой участников приветствовали два человека в советской военной форме. Они кратко рассказали о правилах поведения на объекте, после чего пригласили в более комфортабельный зал.

Основные мероприятия должны были начаться в два часа ночи. До этого времени гостям, а их было около 300 человек, предлагалось посидеть в кафе-баре. Мы с коллегами, которые также присутствовали на мероприятии, решили нарушить правила и отправиться на поиски приключений в неосвещенные тоннели бункера. Подсвечивая путь мобильными телефонами, мы нервно смеялись и пугали друг друга рассказами о ядерной зиме. Однако заблудиться у нас не получилось. Каждый раз путь выводил то в купольный, то в общий зал. За время прогулки мы встретили трех работников бункера, которые рассказали, что трудятся на объекте уже больше пяти лет и в обстановке подземелья чувствуют себя вполне комфортно. А где-то совсем близко слышался гул проезжающих мимо поездов – бункер находится на одном уровне залегания с Кольцевой линией метрополитена.

Дорога к центру земли

Между тем время подходило к двум. На сцену кафе-бара вышел человек в форме, который еще раз провел инструктаж. Он состоял из незамысловатых правил – не трогать провода, не нажимать красные кнопки и беспрекословно слушать проводника. После гостей разделили на три группы. Первая приняла участие в экстремальной экскурсии, вторая ушла "охотиться на привидений", ну а любители тихого отдыха отправились в конференц-зал, где выступал ясновидец из нашумевшей телепередачи "Битва экстрасенсов".

Мы с коллегами решили получить свою дозу адреналина вместе с любителями экстрима. Перед тем, как отправиться в темные тоннели бункера, всем участникам было необходимо подписать документ, подтверждающий их дееспособность. Дальше проводник Алексей раздал гостям специальные белые костюмы и перчатки – в тоннелях очень грязно. Для того чтобы проникнутся атмосферой темного подземелья, лидер группы попросил погасить все источники света. Он достал зажигалку и, подсвечивая дорогу слабым огоньком, повел гостей вглубь бункера. По его стенам тянулись провода, где-то свисали массивные цепи. За спиной эхом раздавался гул шагов. Мелькали тени.

Испытания начинаются

Первым испытанием стала проверка на клаустрофобию. Участникам предложили спуститься в "самое темное помещение бункера". Им оказалась крошечная комнатка, на полу которой были постелены решетки – сквозь них виднелась вода и даже плавающие пиявки. Когда все, преодолев страх, спустились, Алексей попросил последнего закрыть люк и выключить весь свет.

"Сейчас мы находимся в самом темном и грязном месте бункера. Это водосборная камера. Сюда при аварии должны сбрасываться подземные воды. Камера разделена на отсеки и заполнятся она будет примерно сутки", - рассказал он.

После краткого описания процесса сбора и откачки вод, наш проводник разрешил всем подняться обратно. Только в следующем помещении мы обнаружили, что потеряли в подземелье коллегу. После безуспешных поисков было решено двигаться дальше. Сразу за поворотом тоннеля на земле лежал муляж человеческой кисти. Кто-то из группы предположил, что это – единственное оставшееся от сотрудника телеканала "Москва 24".

Мы спускались и поднимались, чтобы вновь спуститься. Проводник Алексей провел "экстремалов" по самым отдаленным уголкам бункера. Во многих помещениях валялся строительный мусор, где-то по полу с шумом бежали ручейки. Чтобы разрядить обстановку, гости пытались шутить. Одни протяжно выли, изображая привидений, вторые – отпускали ироничные комментарии, ну а другие успели устроить театр теней в слабом свете фонарика – к тому времени Алексей уже разрешил им воспользоваться.

Предпоследней была тесная комната, в которой, по словам Алексея, ничего не изменилось с 56-го года. В помещении, которое считалось жилым, стояли большой и малый стол, грубо сделанные скамейки, а на стенах висели газеты и календарь. Однако на тумбочке в углу стояла вполне современная микроволновая печь.

"Не было предусмотрено никаких спален и столовых на всех пятьсот человек. На рабочем месте одновременно находились ремонтное оборудование, агрегаты, которые нужно обслуживать и место, где можно кушать и спать. Предполагалось, что на рабочих местах будут ставить раскладушки, но ремонтеры делали себе лавки – две лавки можно поставить рядом и лечь спать во время, которое не предусмотрено расписанием", - рассказал проводник.

Дальше мы пошли в "менее заброшенную часть бункера", где находится система жизнеобеспечения. Именно здесь обнаружился потерявшийся коллега, который все это время пытался найти группу. Он похвастался, что успел чуть ли не наизусть выучить все ходы и тоннели.

В помещении с системой жизнеобеспечения находится вентиляционная система. Нам продемонстрировали ее мощь, включив почти на полную силу. Гул стоял такой, что было сложно расслышать человека рядом.

"Мощность вентилятора – 25 киловатт. Он работает исключительно в режиме полной изоляции. Если воздух наверху слишком заражен и его невозможно очистить, то можно гонять воздух по кругу", - сообщил Алексей.

На помещении жизнеобеспечения экскурсия завершилась. Всех участников проводили обратно в главный зал, где они смогли отдохнуть. Изначально планировалось, что гости проведут под землей сутки, но они смогли выдержать только 12 часов.

Подготовила Виктория Сальникова

