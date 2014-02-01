В РФ вступил в силу закон о досудебной блокировке сайтов за экстремизм

Сайты с "противоправной информацией" будут блокировать без суда

В России с 1 февраля вступил в силу закон, позволяющий Роскомнадзору по запросу генпрокурора или его заместителей незамедлительно блокировать интернет-ресурсы с призывами к экстремизму и массовым беспорядкам. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Отмечается, что такая процедура может быть инициирована на основании мониторинга интернета, а также полученных от органов власти, организаций и граждан уведомлений. "После получения требования генеральной прокуратуры Роскомнадзор незамедлительно направляет по системе взаимодействия операторам связи требование об ограничении доступа к информационному ресурсу или к размещенной на нем противоправной информации", - отметили в пресс-службе.

Затем Роскомнадзор определяет провайдера хостинга интернет-ресурса, где содержится противозаконная информация, и направляет ему уведомление. Тот, в свою очередь, оповещает владельца информационного ресурса об обязанности незамедлительно удалить противоправный контент.

Доступ к информационному ресурсу возобновляется после того, как Роскомнадзор получит от владельца сайта или хостинг-провайдера подтверждение в удалении незаконной информации.

Напомним, что с 1 ноября 2012 года Роскомнадзор начал вносить сайты, содержащие запрещенную информацию, в "черный список". Ранее досудебной блокировке подлежали только ресурсы с детской порнографией, инструкциями по изготовлению и употреблению наркотиков и сайты с призывами к суициду.