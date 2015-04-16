Запрет "Номера 44" станет вторым делом "Тангейзера" – эксперты

Фото: M24.ru

Вчера, 15 апреля, Министерство культуры заявило об отзыве прокатного удостоверения у фильма "Номер 44". Картина шведского режиссера Даниэля Эспиносы о вымышленном советском маньяке должна была выйти в российский прокат с 16 апреля. История с отзывом прокатного удостоверения у триллера "Номер 44" может пойти по стопам дела "Тангейзера".

По мнению экспертов, также как и в случае с нашумевшей постановкой оперы Вагнера, ажиотаж вокруг американско-европейского фильма о советской России только привлечет внимание зрителей к картине, которая прошла бы в российском прокате без особого внимания.

Решение отменить прокат картины "Номер 44" шведского режиссера Даниэля Эспинозы было принято Министерством культуры и прокатной компанией "Централ Партнершип" 13 апреля после пресс-показа фильма. В картине, снятой по мотивам романа британского писателя Тома Роба Смита "Дитя 44", рассказывается вымышленная история о поиске серийного убийцы.

По сюжету, действие разворачивается в 1953 году, сотрудник разведки Лев Демидов расследует серию детских убийств, но оказывается под давлением начальства из МГБ, которое уверенно, что признание существования маньяков в СССР равносильно государственной измене.

"Мнение прокатчиков и представителей Минкультуры совпали: прокат подобного рода фильмов в преддверии 70-летия Победы недопустим", – говорится в заявлении ведомства.

Принятое накануне премьеры решение заставило кинотеатры спешно отменять сеансы и вносить изменения в расписание показов. Ранее Минкульт заявлял о решении выдать прокатное удостоверение для триллера "Номер 44", но российская компания-прокатчик "Централ партнершип" за день до премьеры отозвала из ведомства уже одобренную заявку, объяснив это тем, что последний вариант сценария их все равно не устраивает по идеологическим причинам.

"Мы вносили ряд изменений как на уровне сценария, так и на уровне продакшна и дубляжа. Тем не менее, результат этой работы нас не удовлетворил. В этой ситуации окончательное решение о выходе фильма в российский прокат мы решили принять после общественного обсуждения фильма. Мы удовлетворены тем, что наши позиции с Министерством культуры совпали. Считаем важным в будущем усилить контроль государства за прокатом фильмов, имеющих социально значимый контекст", – прокомментировал ситуацию гендиректор "Централ Партнершип" Павел Степанов.

В свою очередь эксперты считают, что история с запретом американско-европейской картины "Номер 44" вызывает у зрителей интерес больший, чем сам фильм того заслуживает.

"Перспективы в прокате у фильма "Номер 44" были довольно средние, – пояснил М24.ru редактор отдела аналитики "Бюллетеня кинопрокатчика" Андрей Белый. – Это рядовой фильм в духе тех, которые Голливуд снимает о России. Даже по трейлеру понятно, что это очередная "клюква". Не думаю, что этот фильм получил бы хорошие отзывы среди российских зрителей. Но сейчас, с отзывом прокатного удостоверения, вся критика зрителей обращена не на авторов фильма, как это было бы в случае проката, а на действия министерства культуры".

С Андреем Белым согласен и российский киновед, бывший директор Музея кино Наум Клейман.

"Запретный плод, как известно, сладок. Любой запрет приводит к противоположному результату и вызывает немедленный интерес, – уверен историк кино. – Очевидно, что действия министерства культуры только заставят людей искать и смотреть в интернете фильм, о котором они, возможно, и не узнали бы".

Сам по себе отзыв прокатного удостоверения у фильма по причине искажения фактов истории, по мнению Наума Клеймана, может быть обоснован: "Только до этого нужно доказать, что авторы картины злостно и преднамеренно искажают факты истории, как например, делают фашисты, отрицая холокост. Но само решение о запрете фильма должен принимать суд".

Журналист и кинокритик Антон Долин считает, что разгорающийся сейчас ажиотаж вокруг триллера "Номер 44", напоминает дело "Тангейзера".

"Конечно же, я не могу быть согласен с этим решением, – заявил он М24.ru. – По-моему, даже сам Мединский, который ввел запрет на фильм чужими руками, с ним этим не согласен. – Конечно, в фильме есть искажение исторических фактов, просто потому что в любом художественном фильме есть такое искажение. Ни один фильм на этих основаниях запрещать нельзя, историческая правда и художественный фильм – разные вещи".

Развернутый комментарий министр культуры о запрете фильма "Номер 44" разместил на сайте ведомства. "Скажу сразу: дело не столько в конкретном фильме – американские кинематографисты могут самовыражаться, как им заблагорассудится, – цитируются слова Владимира Мединского. – Нам до того, в общем-то, дела мало. Принципиально то, что мы должны, наконец, поставить точку в череде бесконечных шизофренических рефлексий о самих себе. То, что в самый канун 70-летия Великой Победы нам как само собой разумеющееся суют, иного слова не подберу, нечто "вот этакое".

Ранее Министерство культуры уже отзывало прокатные удостоверения у зарубежных фильмов. В частности, в 2012 году запретили к показу фильм "Клип" сербского режиссера Майи Милош, содержащий ненормативную лексику. Отказ выдать фильму прокатное удостоверение кинопрокатчики назвали "первой ласточкой новой культурной политики" Министерства.

Дарья Бурлакова