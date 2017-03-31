Пройдем квест и построим дом: как Москва отметит День птиц

Фото: m24.ru/Никита Симонов

Международный день птиц отмечается 1 апреля, в честь праздника в столичных парках пройдет множество мероприятий, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

1 апреля в 11:00 в экоцентре "Битцевский лес" москвичи смогут поучаствовать в викторине "Голоса птиц". В этот же день в 12:00 в Бирюлевском дендропарке пройдет экологическая акция "Построим дом!". Организаторы подготовили мастер-классы по изготовлению и развешиванию скворечников, презентации и викторину.

В 12:00 в экоцентре "Царская пасека" состоится праздник "День птиц", посетителям которого покажут экскурсию, где они смогут увидеть хищных птиц. Каждую среду апреля в 14:00 там также проводят занятия в рамках открытого лектория "Пчелиная среда".

В 13:00 на территории ЗАО "Мастерславль" организуют игру-квест "Волшебное перышко".

С 15:00 до 16:00 и 8 апреля с 12:00 до 13:00 Лианозовский парк и детсад "Светлячок" проведут мастер-класс для самых маленьких. Юные гости изготовят съедобные кормушки из орехов, меда и крупы, которые можно будет повесить в парке или взять с собой.

В Бабушкинском парке в 14:00 пройдет акция "Скворечник": школьники развесят сделанные своими руками скворечники. А в центре творчества и досуга с 15:00 до 16:00 для детей организуют программу "Мир птиц".

Еще одна акция с лекцией, выставкой, викториной и мастер-классом состоится в экоцентре "Кузьминки-Люблино" 3 апреля в 14:00. Лекции и викторины также пройдут в зеленоградском культурном центре "Доброволец" 4 апреля в 16:00.

Экскурсия ждет гостей в заказнике "Долгие пруды" 5 апреля в 14:00. Ее посвятят экологии и биологии московских птиц, а также способам помощи им.

Праздники пройдут в библиотеке № 36 5 апреля в 10:30 и 11 апреля в 15:00 в здании администрации парка "Лианозовский". 7 апреля в 14:00 в парке "Покровское-Стрешнево" и 14 апреля в 14:00 в парке "Тушинский" состоится орнитологический фотоквест "Зоркий глаз".

8 апреля в 11:00 гостей приглашают на викторину и мастер-класс в Битцевском лесу. Такая же программа ожидает посетителей с 11:00 до 13:00 в долине реки Сходни в Куркине. Концерт, конкурс, игры и викторины организуют для всех желающих 22 апреля в 12:00 у Школьного озера в Зеленограде.

С 11 по 21 апреля в Музее природы можно увидеть фотовыставку "Птицы Куркина". Весь апрель в экоцентре "Воробьевы горы" с 10:00 до 18:00 будет работать фотовыставка детских работ "Птицы и люди".