Троллейбусы маршрута "Б" 20 апреля станут экскурсионными

Фото: ИТАР-ТАСС

20 апреля все троллейбусы маршрута "Б", следующие по внешней стороне Садового кольца, станут экскурсионными. Троллейбусные туры по "музыкальной Москве" будут проводиться в рамках проекта "Гранд Букашка", сообщает Москомтуризм.

По замыслу организаторов, лучше всего начинать экскурсию от остановки "Курский вокзал". Однако войти в троллейбус и подключиться к туру по музыкальной Москве можно на любой остановке троллейбуса "Б". Маршрут движения не изменится, а для входа можно использовать обычный билет.

Пассажиры троллейбусов увидят панораму Садового кольца, услышат музыку, которая здесь создавалась, и узнают истории ее написания. Например, как в усадьбе на Садово-Спасской создавались оперы Римского-Корсакова, а в ресторане "София" на Триумфальной Геннадий Шпаликов писал слова песни "Я шагаю по Москве".

Первый экскурсионный троллейбус отправится от метро "Курская" в 12.00, а завершится акция в 18.00.