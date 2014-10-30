Москвичи попросили устроить экскурсии на строящиеся станции метро

Фото: M24.ru
Большинство москвичей, принявших участие в опросе на площадке онлайн-референдумов "Активный гражданин", хотят посетить с экскурсиями строительные площадки столицы, сообщает пресс-служба проекта.
Желающих отправиться на экскурсии оказалось 56%, причем наибольший интерес респонденты проявили к "подземным" экскурсиям: 66% участников опроса готовы отправиться на строящиеся объекты метро. 16% "активных граждан" признались, что хотят посетить те площадки, где осуществляется строительство культурных объектов: музеев, театров и других.
Ссылки по теме
- Для москвичей хотят организовать экскурсии на стройплощадки
- На строящихся станциях метро будут проводить экскурсии
- В московской мэрии планируют проводить ежедневные бесплатные экскурсии
Также горожане были бы не прочь посетить строительные площадки будущих стадионов, бассейнов и других спортивных объектов, еще 7% респондентов отметили, что им интересно побывать на стройплощадках транспортных развязок.
К слову, 33% опрошенных сообщили, что такого рода экскурсии им не интересны. Напомним, что опрос в "Активном гражданине" стартовал 6 октября.
В июне прошлого года Сергей Собянин предложил проводить экскурсии на строящихся станциях метро. Тогда он отмечал, что важно, чтобы жители близлежащих микрорайонов приходили и смотрели, что за работы ведутся и в какие сроки они будут выполнены.
Ранее M24.ru сообщало, что для бесплатных ежедневных экскурсий также планируют открыть здание московской мэрии. Предполагается, что групповые посещения вместе с гидом будут проходить каждые два часа по кабинетам, в которых сохранился интерьер XVIII века.
За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.
В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.