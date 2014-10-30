Москвичи попросили устроить экскурсии на строящиеся станции метро

Фото: M24.ru

Большинство москвичей, принявших участие в опросе на площадке онлайн-референдумов "Активный гражданин", хотят посетить с экскурсиями строительные площадки столицы, сообщает пресс-служба проекта.

Желающих отправиться на экскурсии оказалось 56%, причем наибольший интерес респонденты проявили к "подземным" экскурсиям: 66% участников опроса готовы отправиться на строящиеся объекты метро. 16% "активных граждан" признались, что хотят посетить те площадки, где осуществляется строительство культурных объектов: музеев, театров и других.

Также горожане были бы не прочь посетить строительные площадки будущих стадионов, бассейнов и других спортивных объектов, еще 7% респондентов отметили, что им интересно побывать на стройплощадках транспортных развязок.

К слову, 33% опрошенных сообщили, что такого рода экскурсии им не интересны. Напомним, что опрос в "Активном гражданине" стартовал 6 октября.

В июне прошлого года Сергей Собянин предложил проводить экскурсии на строящихся станциях метро. Тогда он отмечал, что важно, чтобы жители близлежащих микрорайонов приходили и смотрели, что за работы ведутся и в какие сроки они будут выполнены.

Ранее M24.ru сообщало, что для бесплатных ежедневных экскурсий также планируют открыть здание московской мэрии. Предполагается, что групповые посещения вместе с гидом будут проходить каждые два часа по кабинетам, в которых сохранился интерьер XVIII века.