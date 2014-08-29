В День города проведут бесплатные экскурсии по Новодевичьему кладбищу

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В День города, 6 сентября, для москвичей будут организованы бесплатные экскурсии по самому известному городскому некрополю. Как сообщила пресс-служба департамента торговли и услуг, обзорные туры по Новодевичьему кладбищу проведут работники ГУП "Ритуал".

Осмотреть кладбище с гидом можно будет в рамках проекта "Москва экскурсионная", включающего более 170 экскурсий по историческим местам города. Кладбище, возникшее в конце XIX века у стен Новодевичьего монастыря, вполне можно считать одним из знаковых мест столицы. По признанию ЮНЕСКО, оно входит в сотню интереснейших некрополей мира.

На территории Новодевичьего кладбища расположены могилы всемирно известных личностей: Михаила Булгакова, Владимира Гиляровского, Владимира Маяковского, Ильи Ильфа, Николая Островского, Константина Станиславского, Самуила Маршака, Владимира Немирович-Данченко, Евгения Вахтангова, Сергея Эйзенштейна, Любови Орловой, Александра Скрябина, Василия Шукшина и многих других.

Обычно Новодевичье кладбище открыто для бесплатного посещения ежедневно с 10.00 до 17.00, но посетителям приходится осматривать территорию самостоятельно. Однако 6 сентября сотрудники "Ритуала" организуют для посетителей кладбища тематические маршруты по захоронениям известных политиков, ученых, писателей, композиторов, музыкантов, художников, артистов, инженеров, медиков и просто интересных, порой, незаслуженно забытых людей. Гиды поделятся малоизвестными фактами из их жизни и творчества, расскажут об истории возникновения кладбища и монастыря.

Экскурсии будут проходить каждый час с 11.00 до 16.00. Записаться на них можно по телефону +7 (495) 607-12-30 или по адресу pr@mosritual.ru.

Напомним, что в День города жители столицы смогут посетить более 200 праздничных площадок на улицах и площадях Москвы. На ВДНХ состоится большой праздник для детей, на Бульварном кольце накроют традиционный "Стол длиною в бульвар", а на Суворовской площади пройдет фестиваль благотворительных фондов "Добрая Москва". Столичный метрополитен 6 сентября будет работать до 2 часов ночи.