Московские власти потратят 25 миллионов рублей на экскурсии

Фото: vihodvgorod.ru

Столичные власти объявили тендер на проведение экскурсий. Победитель должен будет проводить каждый день 23 экскурсии. Всего до конца года должно пройти 2000 прогулок. На их проведение власти готовы выделить 25 миллионов рублей.

В мэрии рассчитывают с помощью экскурсий познакомить с историей столицы десятки тысяч жителей. «Наша концепция - открыть город всем желающим, уйти от образа лубочных бородачей-краеведов», - сказал газете «Московские новости» советник главы Мосгорнаследия Николай Переслегин.

Тендерная заявка вызвала резонанс в кругах столичных градозащитников и краеведов. «Как представить себе сразу 23 экскурсовода, ежедневно бороздящих просторы Москвы?» - спрашивает координатор общества защиты памятников архитектуры MAPS Марина Хрусталева.

Подать заявку на участие в тендере можно до 30 июля.