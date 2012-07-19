Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

19 июля 2012, 13:54

Московские власти потратят 25 миллионов рублей на экскурсии

экскурсии деньги тендер бюджет власть

Фото: vihodvgorod.ru

Столичные власти объявили тендер на проведение экскурсий. Победитель должен будет проводить каждый день 23 экскурсии. Всего до конца года должно пройти 2000 прогулок. На их проведение власти готовы выделить 25 миллионов рублей.

В мэрии рассчитывают с помощью экскурсий познакомить с историей столицы десятки тысяч жителей. «Наша концепция - открыть город всем желающим, уйти от образа лубочных бородачей-краеведов», - сказал газете «Московские новости» советник главы Мосгорнаследия Николай Переслегин.

Тендерная заявка вызвала резонанс в кругах столичных градозащитников и краеведов. «Как представить себе сразу 23 экскурсовода, ежедневно бороздящих просторы Москвы?» - спрашивает координатор общества защиты памятников архитектуры MAPS Марина Хрусталева.

Подать заявку на участие в тендере можно до 30 июля.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать