Прогулки по Хохловке: место с историей, стрит-артом и магазинчиками

Фото: Андрей Голованов

Квартал Хохловка недалеко от метро "Китай-город"– пожалуй, одно из самых причудливых мест Москвы. Здесь буквально сплелись в лабиринт палаты XVII века, корпуса дореволюционной типографии и постройки советского времени. Их наполнение не менее пестрое, чем внешний вид: здесь можно найти кофейню и магазин с черепами, социальный коворкинг и мастерские художников. Здесь прямо на улице висят занавески, стены зданий разрисованы стрит-артом, а по вечерам звучит танго. А еще на Хохловке есть свой способ предсказывать погоду и своя "мифическая" улица.

Лучший способ почувствовать атмосферу этого места – потеряться там. Или хотя бы сделать вид, что вы никуда не торопитесь и ничего конкретного не ищете – просто идти, разглядывать, открывать двери и стараться не удивляться контрастам. Наш гид вам в этом поможет.

Как правильно потеряться на Китай-городе

От метро "Китай-город" до Хохловки примерно 500 метров. Проделывая этот небольшой путь, вы буквально пройдете по страницам истории. А в этом случае даже заблудиться не страшно. Главное правильно выбрать направление – Солянка и улица Забелина – и смотреть по сторонам.

Храм Всех Святых на Кулишках. Фото: Роман Федосов

На выходе из метро вас встретит церковь Всех Святых на Кулишках – "Пизанская башня" Москвы с покосившейся колокольней. Храм на этом месте стоял еще при Дмитрии Донском, а нынешний вид он получил в XVII веке. Поднимитесь до Ивановского монастыря, основанного в XV веке и давшего название горке, по которой вы идете – Ивановская. Параллельно можно проверить свою внимательность, отыскав в сквере на Забелина бюст Мандельштама – памятник, который можно назвать одним из самых печальных и неприметных в городе.

Обходим церковь Святого Владимира в Старых Садех, основанную еще сыном Дмитрия Донского Василием I, и попадаем в Хохловский переулок. Легко заметить, что переулок в одном месте образует низину. Этот "прогиб" – тоже часть истории. До середины XVIII века здесь протекала река Рачка. Убранная в коллектор, она иногда все-таки напоминает о себе, затопляя в сезон дождей всю улицу.

Фото: Роман Федосов

Для начала можно посидеть в Морозовском садике, принадлежавшем когда-то известной семье фабрикантов и меценатов. Оттуда открывается прекрасный вид, а если вы обойдете садик кругом, увидите бывший особняк Морозовых. Рядом красивая церковь Живоначальной Троицы в Хохлах, но вам стоит вернуться чуть-чуть назад и пройти сквозь неприметные железные ворота дома номер 7. Это и есть вход в Хохловку.

Фото: Роман Федосов

От дома дипломата через архив к арт-кварталу

Историю этого квартала можно отсчитывать с середины – второй половины XVII века, когда здесь обосновался думный дьяк, талантливый дипломат Емельян Украинцев. Как пишет Игорь Белый в своей книге "История места. Заметки по истории дома № 7 по Хохловскому переулку", недвижимостью Украинцев владел добротной: "Дом выстроен "глаголем" – буквой "Г", в два этажа, из двух половин – женской и мужской… Толщина стен – до полутора метров. Крутизна, в общем, беспримерная". После думного дьяка зданием владели Голицыны, а с 1770-х годов здесь находился Московский архив коллегии иностранных дел. Для его нужд в 1802 году к бывшим палатам были построены директорский дом и канцелярский флигель. Архив помнит многих известных посетителей. Например, здесь собирал материалы Николай Карамзин, сюда же приходил Александр Пушкин, работая над своими историческими произведениями.

Фото: книга И. Белого "История места" http://bujhm.livejournal.com/619741.html

Конечно, время внесло коррективы во внешний облик здания. В глаза сразу бросаются нарисованные простой краской наличники и некоторая ветхость, да и внутренняя планировка сильно поменялась. Сегодня в конторском флигеле две жилые квартиры, остальная часть занята арендаторами разной степени креативности. Начнем знакомство с самой яркой части – дворика перед книжным магазином "Гиперион" и самого магазина.

Фото: группа "Гипериона" в Facebook

Гиперион: пазл для интеллектуалов с волшебным кирпичом и чаем

Стрит-арт на стенах, беседка с навесом, сваренный из труб желтый велосипед (атрибут соседствующего с книжным магазином турагенства "Чиптрип"), деревья в разноцветных ленточках, цветной деревянный заборчик, яркие флюгеры, стенд "Мосгорсправка", чучело вороны, макет домика… Кажется, сюда принесены и сложены кусочки разных пазлов. И над всем этим возвышается знаменитый "Гиперионский кирпич" – безошибочное средство узнать погоду. Инструкция к кирпичу прилагается – она на стене.

Фото: группа "Гипериона" в Facebook

Клуб-магазин "Гиперион" был создан в 2010 году, с 2012 он прописался на Хохловке. Кроме качественных книг на самые разные темы здесь можно купить "цацки" (открытки, значки, закладки и другие), выпить чай с вареньем, послушать концерт, лекцию. Анонсы мероприятий есть на сайте. Атмосфера небольшого интеллектуального книжного заставляет остаться подольше, полистать что-нибудь или просто поразглядывать сувениры, макеты, сладости, корешки изданий и все, что попадется на глаза. Кстати упоминавшаяся книга "История места" принадлежит перу хозяина "Гипериона".

Фото: Мария Кунина

Магазин свитков, или от любви до ненависти – один пергамент

Идем в средний тупичок. Среди раскрашенных стен и выложенных из стекла пазлов висят свитки и грамоты. Если зайдете внутрь, увидите предбанник с велосипедами, мастерской художника и местными котами, которые обожают здесь сидеть на трубах, а дальше – дверь в саму мастерскую свитков. Бросаются в глаза массивные сводчатые потолки, под которыми за работой сидят несколько сотрудников. Один из них, Александр, поделился, что самые популярные заказы – родословные и свитки с признаниями в любви.

А еще, как ни странно, грамоты на расставание: "Я, мол, тебя любила, помнишь, сколько хорошего было, а ты вот так поступил, ну да небо тебе судья..." – примерно в таком духе", – объясняет мастер. И добавляет, что почти все обитатели Хохловки так или иначе увлекаются историей этого места: "Мы тоже начали собирать материалы для книги, но "Гиперион" нас опередил". И еще отсюда очень сложно уйти – атмосфера затягивает.

Фото: http://svitki.msk.ru

Хроники нотопечатни: Чайковский, "Госмузиздат" и Герман Виноградов в качестве сторожа

В 1875 году здания в Хохловском переулке покупает Петр Юргенсон для будущей нотной печатни. Его дело, до этого ограничивавшееся одним ручным станком и маленьким магазином, постепенно вырастет в самую крупную в стране нотную типографию. В 1895 не будет хватать места, и в переулке появится новое просторное здание в кирпичном стиле. Рядом со своим детищем жил и сам Юргенсон с семьей, а с 1884 года к зданиям пристраивается маленький флигель для Петра Чайковского. Юргенсон был хорошим другом и монопольным издателем композитора. А по сути, и его меценатом.

Фото: wikimapia.org

В советские годы нотопечатню преобразовали в "Госмузиздат", а потом в обычную типографию. Сторожем здесь успел поработать будущий известный художник Герман Виноградов. "Мы тогда все были "поколением дворников и сторожей", как пел Гребенщиков. Я жил в районе Китай-города и сторожил здесь несколько зданий, в том числе эту типографию. Ее территория тогда была закрытой. Я, когда шел на смену, брал с собой гитару, запирался и играл там. Было много свободного времени, и за тунеядство не сажали – что и было нужно для творчества. Через некоторое время напротив этой типографии, на территории пустующего детского сада мы создали первый московский сквот. Там перебывали все авангардисты Москвы и Питера. Да и просто самые разные звезды, от Жанны Агузаровой до артистов Большого театра. А еще, когда стали появляться скейтборды, мы катались на них от Хохловки до самого метро "Китай-город", здесь ведь все под уклон", – вспоминает Виноградов.

Внутри типографии: необычный мед, танцы и коворкинг

Кирпичный корпус типографии и прилегающий подъезд – самая "гастрономическая" часть Хохловки. Поднимаемся по лестнице с деревянными балясинами и прислоненным к стене деревянным же барельефом в виде дерева на второй этаж. Коридор немного напоминает неформальную галерею: старое пианино, статуэтки, картины.

Фото: Светлана Кондратьева

Здесь можно заглянуть в чайный магазинчик "Главчай" или купить мед в магазине Cocco Bello. История этого продукта очень трогательна – создатель проекта решила "оживить" отцовскую пасеку в далекой деревне Малый Турыш. В итоге трудоустроила пол-деревни и придумала необычный продукт – крем-мед с добавлением ягод.

На первом этаже здания – шоурум, танцевальная студия Planetango и коворкинг социальных предпринимателей Impact Hub. Последний появился здесь по неслучайной случайности. Одна из его соосновательниц пришла покупать мед и узнала, что владелец местного кафе собирается закрываться. Девушка посмотрела на помещение и решила, что оно отлично подойдет для коворкинга.

Фото: Мария Кунина

"Это кафе было темным, с кожаными креслами, качелями… Наши будущие резиденты-дизайнеры переделали все под нас. Получился светлый лофт с историческими колоннами, полом и окнами. Они красивые, но доставляют массу неудобств, если честно, – говорит куратор Дарья Кудрявцева. – Часть мероприятий Impact Hub – только для резидентов, но есть много открытых встреч, семинаров, лекций и других событий".

Фото: Мария Кунина

Кофейня-академия и готическая собака

Любой житель мегаполиса знает, что место, где наливают кофе, обречено стать центром притяжения. Так случилось с небольшим пространством Академии "Спешиалти кофе". Пять лет назад оно открылось как точка обучения бариста, но постепенно обросло клиентами из местных арендаторов. Место отличается приятным антуражем и общительными продавцами. Они и про каждую картинку на стене расскажут, и про способы заварки кофе, и про историю Хохловки.

Фото: dobrokoshka.livejournal.com

Вполне возможно, что за милой беседой вы заметите маленького черного пса, гуляющего по коридору. Это символ и талисман соседнего магазина BlackStore. Переступив его порог, вы увидите стены с черепами животных, черную одежду на вешалках и украшения из металла.

Фото: vk.com/blackstore_su

"Ой, а вы не сатанисты?" – спрашивают хозяев наиболее впечатлительные посетители. "Нет, мы просто любим черный цвет, я считаю его самым выразительным и ярким, – объясняет дизайнер Лиза Бродская. – А черепа у нас покупают для подарков, для украшения интерьера и даже как атрибуты на свадебные фотосессии". Собаку зовут Персик, Лиза периодически берет его с собой на работу. Общительный лохматый пес поднимает проходим настроение, а магазину –продажи. К слову, шоурум здесь есть в каждом подъезде. Порой это заставляет людей долго изучать квартал в поисках одного конкретного.

Фото: vk.com/lizabrodskaya

Тайны хохловского двора, или проверка на краеведа

"Здесь такая атмосфера, что ты просто выходишь покурить, и начинаешь спонтанно с кем-то общаться, знакомиться… У нас с друзьями даже появилась традиция праздновать во дворе Хохловки дни рождения, – рассказывает фотограф Мария Кунина, – Как-то раз одновременно с днем рождения моего друга тут проходила индийская свадьба. Молодых обсыпали лепестками роз, были гулянья, все буквально стояло на ушах. И на следующий день весь двор был в этих лепестках и конфетти. Конечно, здесь не каждый вечер такие праздники, бывает очень спокойно. Но все равно сюда постоянно возвращаются".

Фото: Андрей Голованов

Фото: Андрей Голованов

"Есть в нашем дворе такое место, где по взгляду на человека можно легко определить, краевед он или нет", – подмечает Игорь Белый в конце своей книги. Дело в том, что на одном из сараев висит табличка с названием Подколпачный переулок. Но такого переулка не было в этих краях, более того – его вообще нет в городе. Указатель не давал работникам магазина покоя, а они не давали покоя знакомым москвоведам. В итоге разгадка нашлась в кинематографе – этот короб, скорее всего, оставили киношники после съемок фильма Сергея Гинзбурга "Убить Сталина". Хохловка в нем использовалась как декорации старой Москвы.

Так что здесь, как в маленькой волшебной шкатулке, даже нашлось место для вымышленной улицы. Хотя куда ей поместиться в узких тупиках между зданиями?. Что лишь добавляет головоломок посетителям квартала, которые пришли сюда по своим делам и, по традиции, заблудились. Остается лишь пожелать им, чтобы эти блуждания приводили к открытиям.