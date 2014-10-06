Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября 2014, 12:49

Туризм

Для москвичей хотят организовать экскурсии на стройплощадки

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Москвичи решат, стоит ли проводить экскурсии на стройплощадках столицы. Соответствующий опрос можно пройти в системе электронных референдумов "Активный гражданин".

В июне прошлого года Сергей Собянин предложил проводить экскурсии на строящихся станциях метро. Тогда он отмечал, что важно, чтобы жители близлежащих микрорайонов приходили и смотрели, что за работы ведутся и в какие сроки они будут выполнены.

Ранее M24.ru сообщало, что для бесплатных ежедневных экскурсий также планируют открыть здание московской мэрии. Предполагается, что групповые посещения вместе с гидом будут проходить каждые два часа по кабинетам, в которых сохранился интерьер XVIII века.

Знакомить посетителей с историей мэрии будут опытные экскурсоводы. Сейчас вход в мэрию возможен только дважды в год — в День музеев и День охраны памятников и достопримечательных мест.

"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Приложение было разработано по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы.

За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.

В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.

Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"
экскурсии проекты приложения стройплощадки голосования Активный гражданин

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика