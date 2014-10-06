Для москвичей хотят организовать экскурсии на стройплощадки

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Москвичи решат, стоит ли проводить экскурсии на стройплощадках столицы. Соответствующий опрос можно пройти в системе электронных референдумов "Активный гражданин".

В июне прошлого года Сергей Собянин предложил проводить экскурсии на строящихся станциях метро. Тогда он отмечал, что важно, чтобы жители близлежащих микрорайонов приходили и смотрели, что за работы ведутся и в какие сроки они будут выполнены.

Ранее M24.ru сообщало, что для бесплатных ежедневных экскурсий также планируют открыть здание московской мэрии. Предполагается, что групповые посещения вместе с гидом будут проходить каждые два часа по кабинетам, в которых сохранился интерьер XVIII века.

Знакомить посетителей с историей мэрии будут опытные экскурсоводы. Сейчас вход в мэрию возможен только дважды в год — в День музеев и День охраны памятников и достопримечательных мест.