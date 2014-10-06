Для москвичей хотят организовать экскурсии на стройплощадки

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Москвичи решат, стоит ли проводить экскурсии на стройплощадках столицы. Соответствующий опрос можно пройти в системе электронных референдумов "Активный гражданин".
В июне прошлого года Сергей Собянин предложил проводить экскурсии на строящихся станциях метро. Тогда он отмечал, что важно, чтобы жители близлежащих микрорайонов приходили и смотрели, что за работы ведутся и в какие сроки они будут выполнены.
Ранее M24.ru сообщало, что для бесплатных ежедневных экскурсий также планируют открыть здание московской мэрии. Предполагается, что групповые посещения вместе с гидом будут проходить каждые два часа по кабинетам, в которых сохранился интерьер XVIII века.
Знакомить посетителей с историей мэрии будут опытные экскурсоводы. Сейчас вход в мэрию возможен только дважды в год — в День музеев и День охраны памятников и достопримечательных мест.
За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.
В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.