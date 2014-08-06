В Москве появится онлайн-карта знаменитых киносцен

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В Москве появится онлайн-карта кинематографических мест, где снимали эпизоды знаменитых фильмов. Осенью москвичей будут водить по ним на экскурсии. В будущем "киношные" места планируется оборудовать специальными табличками и указателями, рассказала M24.ru директор Библиотеки киноискусства имени С.М. Эйзенштейна Екатерина Хохлова.

Онлайн-карта кинематографических мест появится на сайте библиотеки. Первая экскурсия состоится 6 сентября в День города. Москвичей проведут по местам съемок таких фильмов, как "Покровские ворота", "Москва слезам не верит" и "Я шагаю по Москве". "Мы придем на Новый Арбат, покажем ракурс, с которого снимали сцены „Я шагаю по Москве“, и тут же на планшете покажем москвичам отрывок из картины", – пояснила Хохлова.

В будущем адреса, где снимались знаменитые киносцены, оборудуют тематическими табличками и указателями. "Места, связанные с кино, сейчас выглядят по-другому. Если мы согласуем с префектурами размещение табличек, то установим их", – отметила Хохлова.

"Утро": В столице появится онлайн-карта знаменитых киносцен

Во время экскурсий киноведы проведут москвичей и по местам, связанным с историей отечественной кинематографии. Например, в сад "Аквариум" по адресу Большая Садовая, 16, где проходили первые киносеансы в Москве, и в Епархиальный дом (Лихов переулок, стр. 1) – в нем располагалась первая звуковая фабрика, а затем студия центральных документальных фильмов. Около Саввино-Сторожевского подворья был офис одного из пионеров российского кино Александра Ханжонкова. На Гоголевском бульваре проводил знаменитые эксперименты с монтажом режиссер Лев Кулешов. Напомним, он стал автором эффекта Кулешова, согласно которому смысл и восприятие зрителями одного и того же кадра меняется в зависимости от того, какие кадры поставить рядом с ним.

Заведующий лабораторией в Российском научно-исследовательском институте культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева Иван Гринько считает, что онлайн-карту лучше сделать в виде мобильных приложений, чтобы туристы могли самостоятельно обойти знаковые места и прочитать информацию на табличках. "Таким образом, москвичи смогут выбрать, записываться на экскурсию или пройти по переулкам самостоятельно", – отметил он.

Режиссер-аниматор Сергей Серегин считает, что поход по местам, где снимали фильмы, интереснее посещения библиотеки или музея. По его словам, запуск онлайн-карты и тематических экскурсий превратят весь город в музей истории кино. Если горожане пройдутся по ключевым местам съемок, они захотят больше узнать о том времени, когда снимались картины.

"Возможно, следует продумать две-три программы: одну молодежную, к примеру, одну детскую и одну документальную. На примере игрового, художественного кино можно сравнивать Москву советскую и современную. Например, фильм „Весна“ с Любовью Орловой в главной роли содержит практически хроникальные кадры города", – отметил Серегин.

Отметим, что кинематографическая история есть у каждого округа Москвы. К 2015 году в Москве также напечатают литературную и книжную карты. Их будут раздавать в парках, библиотеках, музеях, аэропортах, гостиницах и хостелах. На литературном атласе отметят места, описанные в произведениях знаменитых писателей. На книжной карте укажут адреса библиотек и книжных магазинов. В США в этом году составили карту кинобедствий, на которой отмечены города и штаты Америки, где по сюжету фильмов чаще всего случаются катастрофы. Авторы проанализировали 189 картин, самым "пострадавшим" городом оказался Нью-Йорк. На втором месте – Лос-Анджелес, на третьем – Сан-Франциско

Марина Курганская