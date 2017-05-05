Бесплатные экскурсии по центру столицы пройдут на майских праздниках

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Бесплатные экскурсии проведет Московский дом национальностей в праздничные майские дни, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Все желающие смогут узнать историю Новой Басманной улицы и Московского Кремля.

Участникам экскурсии "Улицы героического прошлого Москвы. Новая Басманная улица" расскажут о жизни города в XVII–XIX века. Новая Басманная улица отличается уникальными домами, в которых слились разные эпохи – Петра I, Екатерины II, Александра II и другие. В этих домах жили Михаил Лермонтов, Николай Карамзин, Петр Чаадаев, Федор Достоевский, Алексей Толстой.

Маршрут следования включает площадь Красные Ворота и дом Куракиных, храм Апостолов Петра и Павла в Басманной слободе, дома Николая Стахеева, семьи Прове и дом Перовских. Программа завершится на площади Разгуляй.

Экскурсия начнется 9 мая в 16:00. Место встречи – у памятника Михаилу Лермонтову возле станции метро "Красные Ворота".

Московский Кремль представят участникам экскурсии "Град Москвы и небесный град Иерусалим". Посетителям покажут Боровицкую, Троицкую, Угловую Арсенальную и Спасскую башни. Экскурсия также пройдет по Троицкому мосту с Кутафьей башней и Покровскому собору. Помимо этого, маршрут включает Александровский сад и Константино-Еленинскую проездную башню.

Начало экскурсии – 10 мая в 15:00. Группа встречается у выхода в Александровский сад из метро "Библиотека имени Ленина", справа от Кутафьей башни.