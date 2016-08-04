В Москве впервые пройдет акция "Ночь кино"

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

27 августа в Москве впервые пройдет "Ночь кино", сообщает сайт департамента культуры. В десятках кинотеатров, библиотек, музеев, парков и культурных центров, концертных площадок пройдут премьеры фильмов и кинопоказы, творческие встречи с актерами и режиссерами, тематические экскурсии по Москве, концерты, мастер-классы, лекции и кинопробы для начинающих актеров.

На Театральной площади появится киноконцертный зал под открытым небом. Днем здесь покажут полнометражные мультфильмы для детей, состоится симфонический концерт с музыкой из известных кинофильмов и показ военного фильма "Батальонъ", а вечером, пройдет музыкальный концерт с участием звезд российского кино.

В кинотеатре "Октябрь" состоится премьера фильма о жизни великого композитора Сергея Прокофьева "Прокофьев: Во время пути", созданного при участии Константина Хабенского, Валерия Гергиева, Дениса Мацуева, Анны Матисон и оркестра Мариинского театра.

Также специальную программу подготовит сеть "Московское кино": в кинотеатре "Космос"две ночи подряд, 26 и 27 августа, будут показывать 12 эпизодов сериала "Оттепель", а в кинотеатре "Звезда" зрители увидят картину "Весна" 1947 года с Фаиной Раневской. В этот день, 27 августа, исполняется 120 лет со дня ее рождения.

Музей Москвы предложит своим посетителя несколько экскурсионных маршрутов, по местам, где проходили съемки различных советских фильмов, и киноквест по мотивам картины "Вам и не снилось".

Все мероприятия "Ночи кино" будут бесплатными. Посетить их можно будет по предварительной регистрации на официальном сайте акции 17 августа.