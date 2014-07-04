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Экономика

04 июля 2014, 13:28

Экс-президент Чехии в Москве расскажет об экономике преобразований

экономика Сколково Вацлав Клаус смотреть онлайн на m24.ru

Фото: ИТАР-ТАСС

4 июля на кампусе московской школы управления Сколково состоится очередная встреча Speakers Nights. Гость мероприятия - второй президент Чешской Республики Вацлав Клаус - расскажет об экономике преобразований.

Встреча впервые пройдет в партнерстве с Российской экономической школой (РЭШ). Лекции по экономической политике были учреждены РЭШ в память о российском экономисте Егоре Гайдаре и по традиции проводятся в день вручения дипломов РЭШ. Их читают ведущие экономисты-практики из России и всего мира.

  • Когда: 4 июля в 17.30
  • Кто: экс-президент Чехии Вацлав Клаус
  • О чем: об экономике преобразований
  • Кому смотреть: тем, кто интересуется экономикой и политикой


Начало трансляции в 17.30.

Трансляция завершена.

Запись лекции будет выложена на m24.ru.

Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро

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