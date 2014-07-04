Экс-президент Чехии в Москве расскажет об экономике преобразований

Фото: ИТАР-ТАСС

4 июля на кампусе московской школы управления Сколково состоится очередная встреча Speakers Nights. Гость мероприятия - второй президент Чешской Республики Вацлав Клаус - расскажет об экономике преобразований.

Встреча впервые пройдет в партнерстве с Российской экономической школой (РЭШ). Лекции по экономической политике были учреждены РЭШ в память о российском экономисте Егоре Гайдаре и по традиции проводятся в день вручения дипломов РЭШ. Их читают ведущие экономисты-практики из России и всего мира.

Когда: 4 июля в 17.30

4 июля в 17.30 Кто: экс-президент Чехии Вацлав Клаус

экс-президент Чехии Вацлав Клаус О чем: об экономике преобразований

об экономике преобразований Кому смотреть: тем, кто интересуется экономикой и политикой



Начало трансляции в 17.30.

Трансляция завершена.

Запись лекции будет выложена на m24.ru.