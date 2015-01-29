Биолабораторию по защите лесов откроют в Подмосковье

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Биолабораторию по защите лесов создадут в Подмосковье в 2015 году, сообщает Агентство "Москва".

Как отметили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области, возможно, лаборатория будет функционировать на базе Ивантеевского лесного питомника.

Работа специалистов будет направлена на предотвращение гибели лесов и формирование смешанных насаждений. В частности, в лаборатории будут решать задачи по разведению энтомофагов, создавать биопрепаратов и анализировать качественные характеристики популяций вредных организмов.