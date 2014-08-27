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Экология

27 августа 2014, 12:31

В Москве появится еще 80 зарядных станций для электромобилей

экология автомобили электромобили зарядные станции

Фото: ИТАР-ТАСС

В ближайшее время в Москве установят 80 зарядных станций для электрокаров. В местах размещения "зарядок" будет предоставляться бесплатная парковка для электромобилей, сообщает пресс-служба "Россетей" (компания заключила с правительством Москвы соглашение о сотрудничестве в области развития рынка электромобильной техники и зарядной инфраструктуры в столице).

Для этого будет создана рабочая группа, которая займется в том числе разработкой проектов нормативных документов по регулированию рынка электромобилей и зарядной инфраструктуры. Кроме того, будут запущены несколько инвестиционных проектов по установке электрозаправок с учетом транспортной и градостроительной политики Москвы.

Всего в рамках договора предусмотрена организация 150 зарядных станций на территории платных парковок.

Удобно ли в Москве ездить на электромобиле

"Уже в ближайшие годы нам необходимо создать полноценную инфраструктуру для использования экологичного транспорта. Владельцы электромобилей должны знать, что у них есть все условия для использования этих транспортных средств: широкая сеть зарядных станций, парковочное пространство. Это стимулирует многих москвичей в качестве личного транспорта использовать именно электромобили, что поможет нам перейти на новый уровень развития транспортной сферы столицы," - подчеркнул заммэра Москвы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

Заправки для электромобилей в Москве

В феврале Ликсутов сообщил, что правительство Москвы предоставит под зарядные станции земельные участки, в том числе в зоне платной парковки. Электрозаправки за свой счет будет устанавливать Мосэнерго.

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Решением вопросов, связанных с присоединением зарядной инфраструктуры к электросетям и выделение для нее необходимой мощности, займется дочерняя компания ОАО "Россети" – ОАО "МОЭСК".

Программа по созданию сети зарядных станций для электромобилей в Москве была начата компанией "МОЭСК" в 2011 году. Сегодня в столице функционирует 28 электрозаправок.

Напомним, что для большей привлекательности экологически чистого автотранспорта правительство России обнулило пошлины на ввоз электромобилей и сделало зарядку для них бесплатной. Кроме того, ладельцы электромобилей могут бесплатно парковаться в центре Москвы.

Ранее руководитель департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы Павел Ливинский сообщил, что в 2015-2016 годах в Москве откроется 250 зарядных станций для электрокаров.

Сейчас по Москве ездит более тысячи электромобилей. На экологический транспорт уже пересели инспекторы по охране особо охраняемых природных территорий. Также в июле столичные власти заключили с Китаем меморандум о сотрудничестве, рамках которого соглашения в Москве планируется создать производство по сборке электромобилей.

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