На юго-востоке Москвы произошел пожар в торговом центре

Фото: M24.ru

На юго-востоке Москвы загорелось двухэтажное здание торгового центра. В целях безопасности спасательные службы эвакуировали посетителей.

Сигнал о возгорании по адресу: улица Хлобыстова, дом 17 поступил на пульт оперативного дежурного МЧС в 17.08, сообщает пресс-служба столичного главка ведомства.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили очаг возгорания в двухэтажном торговом центре. Была проведена эвакуация посетителей.

В 17.22 пожар удалось локализовать. По предварительным данным площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

В 18.01 огонь был потушен. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.