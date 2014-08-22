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Экология

22 августа 2014, 16:31

Фотоловушки засняли в лесах Новой Москвы барсуков, косуль и кабанов

экология животные контроль браконьеры парки и пешеходные зоны фотоловушки

Фото: ИТАР-ТАСС

В Новой Москве появились фотоловушки для мониторинга животного мира и выявления браконьерства, передает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Камеры срабатывают на движение и позволяют наблюдать за животными в дневное и в ночное время суток, а также определять их популяции. С помощью аппаратов можно проводить как фото-, так и видеосъемку. В объектив фотоловушек уже попали барсуки, лисы, кабан и косули.

Кроме того, приборы используются для поиска браконьеров. Впрочем, пока в объектив фотоловушек нарушители не попадали.

Напомним, что на территории Москвы охота запрещена. Нарушителей наказывают штрафом до 200 тысяч рублей. А вот стрельба из оружия в населенных пунктах обойдется от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией ружья и лишением права на ношение оружия до 3 лет.

Отметим, что площадь особо охраняемых зеленых территорий ТиНАО составляет около 70 тысяч гектаров. На них преимущественно находятся лесные массивы и участки, а также полевые и болотные угодья.

В январе 2014 года был проведен мониторинг объектов животного мира. В основном, в лесах Новой Москвы водятся лоси, кабаны, косули, лисы, куницы, горностаи, зайцы, белки, а также тетерева, рябчики и серые куропатки.

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