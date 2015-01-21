В пруду на Первомайской улице погибли мальки

Специалисты выясняют причины гибели мальков в пруду на Первомайской

В пруду на Первомайской улице погибло большое количество рыбы, сообщает канал "Москва 24".

Несколько дней назад местные жители заметили в полынье сотни мертвых мальков. По словам людей, такое случилось впервые.

По одной из версий, рыба погибла из-за дефицита кислорода подо льдом. По другой - в воду попали вредные вещества.

Причины гибели рыбы сейчас устанавливают специалисты департамента природопользования.

Напомним, гибель рыбы также произошла в июне в Дмитровском районе Подмосковья. Из-за сброса сточных вод в реку Мещериху там погибло 90 процентов рыбы. Общий ущерб составил 34 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в апреле 2014 года рыба погибла на территории Можайского района. Неустановленные лица сбросили загрязняющие вещества на отдельные участки рек Карженка и Протва, что привело к гибели плотвы, щуки, пескаря, язя и верховки. Аналогичное загрязнение обнаружено на участках рек Пожня и Искона, из-за чего пострадали уклейка, навеска, окунь и щука.

Сокращение количества рыбы на отдельных участках рек составило от 30 до 100 процентов. Размер ущерба из-за загрязнения рек Карженка и Протва превысил 95 тысяч рублей, рек Пожня и Искона – 80 тысяч рублей.