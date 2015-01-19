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Экология

19 января 2015, 14:44

Из контактного зоопарка на Арбате забрали обезьян, львенка и черепаху

экология животные следствие расследование изъятие парки и пешеходные зоны контактный зоопарк

Из контактного зоопарка на Арбате забрали львенка, обезьян и черепаху

Инспекторы департамента природопользования забрали из контактного зоопарка на Арбате львенка, обезьян, черепаху и других животных, сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

"Специалисты обнаружили двухмесячного львенка и других животных без документов. При этом руководства зоопарка на месте не было", - рассказали агентству.

Животные были отправлены в центр передержки на временное хранение, также было возбуждено административное производство.

Ранее в столице произошел инцидент с животными, которые были задействованы в инсталляции "Волшебный лес" на Тверском бульваре. Тогда сотрудники Московского зоопарка распространили открытое письмо, в котором объявили, что условия содержания зверей не соответствуют нормам и антигуманны. В итоге проблема была решена, и за содержанием животных стали следить тщательнее.

Инсталляция "Сказочный лес" открылась в столице в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Темой площадки стала сказка "Снежная королева". Помимо северного оленя на Тверском бульваре был "лес", где в специальных домиках жили сказочные животные: три поросенка, сова из "Винни-пуха", коза с козлятами, гуси-лебеди и олененок Бэмби.

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