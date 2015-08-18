Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экология

18 августа 2015, 11:00

Город закроет все мусоросжигательные заводы через 5-10 лет - Кульбачевский

экология Антон Кульбачевский макулатура раздельный сбор мусора пункты сбора переработка отходов парки и пешеходные зоны мусоросжигательные заводы интерактивная карта

Фото: ТАСС/Ольга Ратькова

В Москве больше не будут строиться мусоросжигательные заводы. Об этом в интервью m24.ru сообщил глава департамента природопользования Антон Кульбачевский. По его словам, три существующих завода будут работать еще пять - десять лет - до выработки ресурса. После этого их перепрофилируют.

"По решению мэра в Москве не будут возводиться новые мощности по сжиганию отходов. Три существующих мусоросжигательных завода будут работать до выработки ресурса – еще пять-десять лет, а затем их перепрофилируют", - сказал Кульбачевский.

Напомним, в конце июня мэр запретил строительство мусоросжигательного завода в Дмитровском районе на севере Москвы. В начале года он также запретил возведение комплекса термической переработки отходов и Угрешских очистных сооружений в ЮВАО. Отметим, сейчас в городе работает три мусоросжигательных завода. Они расположены на Алтуфьевском шоссе, улице Подольских Курсантов и в промзоне "Руднево".

Кульбачевский отметил, что, согласно экологической стратегии до 2030 года, которую правительство должно принять осенью, через 15 лет 35% мусора будет сортироваться. Осенью департамент откроет интерактивную карту пунктов раздельного сбора отходов и приема вторсырья.

Ссылки по теме

"Для крупного мегаполиса сортировать 35% мусора – это хороший средний показатель, - пояснил Кульбачевский. - Шведы за 12 лет дошли до 90%. Но у них население платит за вывоз мусора – тонна стоит 500 евро. У нас население не платит почти ничего, идут дотации из бюджета. Поэтому резко ввести раздельный сбор мусора не получится. Мы пока проводим эксперименты в разных округах, а параллельно начинаем развивать систему переработки. Без перерабатывающих предприятий раздельный сбор отходов не имеет смысла".

Он подчеркнул, что главная проблема – это утилизация упаковки, так как она составляет 90% московского мусора. Упаковка обычно не экологична - она сделана из пластика, полиэтилена, алюминия. После того, как в городе появится полноценная инфраструктура по переработке мусора, можно будет массово ставить в столице фандоматы, собирать макулатуру. "У фандоматов сейчас есть конкуренты – люди без определенного места жительства. Поэтому много вандализма по отношению к фандоматам. Но когда у нас будет цивилизованный рынок переработки, этот теневой бизнес уйдет сам собой", - сказал собеседник m24.ru.

Полное интервью с Антоном Кульбачевским читайте здесь

Напомним, власти занимаются реформой системы сбора отходов уже два года. Суть реформы – обеспечить полноценный цикл по утилизации мусора: вывоз, сортировка, переработка. Город впервые заключает контракты с одной компанией-оператором на округ, которая будет его обслуживать 10 лет и начнет осуществлять весь цикл работы с мусором.

Сюжет: Экология столицы

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать