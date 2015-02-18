В Лианозовском парке установили экобаки для мусора

В Лианозовском парке появились новые экобаки для мусора

В Лианозовском парке появилась уникальная система сбора мусора, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу парка.

Мусорные экобаки нового образца помогают решить сразу несколько проблем, связанных с утилизацией большого количества мусора. В системе "Экобак" контейнеры скрыты под землей, а на поверхности находится только приемная урна.

Такая система имеет свои преимущества. Все контейнеры поднимаются простым механическим приводом от традиционного шуруповерта. Кроме того, спрятанные под землей контейнеры обеспечивают пожаробезопасность и сохраняют эстетический облик парка.

Получить доступ в подземный контейнер можно только через приемное устройство урны с дверцей, также экобак не нужно подключать к электросети.

Отметим, в городе также проходит программа по раздельному сбору мусора. Ранее M24.ru сообщало, что департамент природопользования планирует к лету создать интерактивную карту пунктов раздельного сбора отходов. Она будет доступна москвичам на портале открытых данных.

Как рассказал Антон Кульбачевский, в каждом районе должно быть по два-три таких пункта. По его словам, город уже выбрал подрядчиков по сбору и утилизации мусора для большинства округов столицы. Эти компании определят адреса пунктов уже к началу марта и предоставят информацию в ведомство.

По данным Центра экологических инициатив, в Москве сейчас работают 24 пункта приема раздельного мусора.

Ежегодный прирост объемов образования отходов в мегаполисе составляет 3-4 %. При этом доля переработки - примерно 0,5%. 85-87% мусора захоранивают, на мусоросжигательные заводы поступает порядка 14,5% отходов. Когда в городе будет организован раздельный сбор мусора, в идеале переработать можно будет 56% из него.