В Москве остались зимовать около 11 тысяч крякв

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Около 11 тысяч крякв осталось зимовать на водоемах природных территорий Москвы, сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

"В прошлые выходные по всей Москве проходил учет водоплавающих птиц. По результатам этой работы удалось насчитать почти 11 тысяч крякв, из которых более 6 тысяч – самцы и почти 5 тысяч – самки. По сравнению с прошлым годом зимовать в городе осталось на две тысячи уток больше", – цитирует представителя ведомства Агентство "Москва".

Больше всего уток осталось на юге города, специалисты природной территории "Царицыно" насчитали почти пять тысяч птиц. Они обитают на дамбах Верхнего и Нижнего Царицынских прудов, на полынье на Среднем Царицынском пруду, в долине реки Городня и на берегу Москвы-реки, напротив Музея-заповедника "Коломенское".

Участники мониторинга обнаружили здесь и других водоплавающих: гоголей, озерных чаек, китайских хохлатых уток и гусей белолобых.

На северо-востоке на Яузе исследователи нашли 3,7 тысячи крякв. Там же обнаружили краснокнижного чирка-свистунка – самую мелкую утку европейской части России. Эту птицу встретили также в Зеленограде и в парке "Покровское-Стрешнево".

На востоке Москвы исследователи помимо крякв нашли 31 сизую чайку.

Во время мониторинга птиц не только пересчитали, но и накормили.

Ранее в Москве стартовала акция по изготовлению птичьих кормушек. Фотографии готовых кормушек для птиц можно выложить в социальных сетях с хэштегом ‪#‎СнеговикНакормит‬ и передать эстафету другу. Флешмоб будет проходить в течение недели и потом может быть продолжен.