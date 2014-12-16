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Экология

16 декабря 2014, 13:15

В Москве стартовал промышленно-экологический форум

экология промышленность бизнес форумы РосПромЭко

Фото: ТАСС / Сысоев Григорий

16 и 17 декабря в столичном правительстве пройдет II Российский промышленно-экологический форум "РосПромЭко-2014". Эксперты обсудят экологические проблемы в условиях развития экономики и совершенствование законодательной базы в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Участие в форуме примут представители органов власти, в том числе руководители профильных комитетов Совета Федерации и Госдумы, Минприроды, Минэкономразвития, Росприроднадзора и других ведомств, а также бизнесмены. По итогам события будет подготовлена резолюция, содержащая рекомендации по совершенствованию российской законодательной базы.

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Всего на форум приедут более 1000 делегатов. Бизнес-сообщество представят эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей, государственных корпораций, руководители экологических служб промышленных предприятий.

С программой форума можно ознакомиться здесь.

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