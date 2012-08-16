В Строгино пройдет фестиваль Экофест-2012

ИТАР-ТАСС

18-19 августа на пляже Строгинского залива в природно-историческом парке "Москворецкий" пройдет ежегодный фестиваль "Экофест-2012", сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта города Москвы.

В спортивной программе события: спортивные аттракционы, фитнес-зарядка, мастер-классы по йоге, соревнования по городкам, лапте и петанку. Не обойдется и без перетягивания каната и пляжного волейбола.

Продолжатся состязания гонками на лодках-драконах и надувных катамаранах. Для желающих проведут мастер-класс по строительству воздушных змеев.

Экологическая часть программы включает в себя шоу с демонстрацией современных технологий, созданных для сохранения природных ресурсов. На фестивале развернутся выставки и экспресс-лаборатория по проверке воды на содержание вредных компонентов. Все желающие смогут принять участие в викторинах и конкурсах на экологическую тему.

На берегу залива будут установлены две сцены, где пройдут выступления самых разноплановых артистов - от детских коллективов и показательных выступлений спортсменов до звезд российской эстрады. Вечером гостей фестиваля ждет дискотека.

"Экофест-2012" - одно из крупнейших развлекательно-экологических событий Москвы и России. Ожидается, что участниками фестиваля станут от 15 до 30 тысяч человек.