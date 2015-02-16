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Экология

16 февраля, 16:10

В Подмосковье установили 60 контейнеров для ртутных отходов

экология Подмосковье ртуть Мосэнергосбыт мо сбор мусора

Фото: M24.ru

В Московской области в 2014 году было установлено 60 контейнеров по приему ртутьсодержащей продукции, сообщил журналистам заместитель генерального директора по развитию и маркетингу ОАО "Мосэнергосбыт" Сергей Кюрегян.

По его словам, эти контейнеры предназначены для сбора таких отходов, как использованные ртутьсодержащие лампочки, батарейки и термометры.

"Общий объем ртутьсодержащей продукции достаточно высок, и ее складирование и утилизация – по большей части я говорю про Московскую область – носят несистемный характер", – сказал Сергей Кюрегян, добавив, что специальные контейнеры были установлены в местах сбора твердых бытовых отходов.

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Замглавы "Мосэнергосбыта отметил, что люминесцентные лампы, содержащие ртуть, установлены во многих офисах, школах и больницах.

Напомним, что в мае прошлого года в столице парами ртути от разбившихся люминесцентных ламп отравились восемь грузчиков. Люминесцентные лампы содержат в небольшом количестве пары ртути, поэтому их нельзя выбрасывать как обычный бытовой мусор, а требуется сдавать на утилизацию.

Сюжет: Экология столицы

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