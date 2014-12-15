Научный стендап "Ветряки идей" пройдет в Российской библиотеке для молодежи

Фото: M24.ru

Научный стендап "Ветряки идей" пройдет 16 декабря в Комикс-центре Российской государственной библиотеки для молодежи. В шоу примут участие победители всероссийского конкурса молодежных творческих работ по использованию возобновляемых источников энергии в городской среде – "Энергия знаний".

В течение десяти минут участники будут представлять свои проекты и отвечать на вопросы из зала. Научные идеи ребята должны представить простым доступным языком.

Так, студентка Обнинского государственного технического университета ядерной энергетики Татьяна Утянская готовит выступление на тему "Предсказание будущего альтернативной энергетики". Студент этого же университета Александр Бычок расскажет об энергии ветра. Студентка Московского государственно строительного университета Анна Дегтярева представит проект "Дом удачи". Студент Московского технологического института Александр Шацких - "Пустые крыши - в работу", а аспирант Московского института электронной техники Егор Лебедев – "Дети – возобновляемый источник энергии?!"

"Все участники прошли стажировку в инновационном технопарке Германии, и сейчас совместно с российскими специалистами дорабатывают свои проекты, чтобы их можно было воплотить в жизнь. Непосредственное участие зрителей – одно из главных правил формата", - отметили организаторы.

Начало шоу в 19.00. Вход свободный.