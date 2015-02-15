В апреле в столице проведут общегородские субботники

В апреле пройдут общегородские субботники

Назначены даты проведения традиционных общегородских субботников. Жители столицы будут убирать дворы и улицы 18 и 25 апреля. Чистоту наведут и на территориях, где в этом году планируется создать народные парки.

Как передает телеканал "Москва 24", уже в конце марта участникам мероприятий - а их, как ожидается, будет около двух миллионов человек - раздадут инвентарь.

Добавим, что коммунальщики весь апрель буду наводить чистоту в городе после зимы. Им предстоит помыть дороги, отбойники, фасады домов, покрасить лавочки, обновить разметку и озеленить столицу.

Напомним, что в прошлом году общегородские субботники прошли в столице 12 и 26 апреля.

Отметим, что собственный субботник 12 апреля минувшего года провело в парке "Красная Пресня" издание M24.ru. Гостей уборки ждали мастер-классы, конкурсы, игры и концерт. Редакторы M24.ru провели викторины, посвященные Москве и традициям субботников.