Столичные заводы обяжут установить на трубах датчики измерения выбросов

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Промышленные предприятия Москвы должны установить на трубах датчики, автоматически измеряющие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Об этом заявила замглавы департамента природопользования и охраны окружающей среды Евгения Семутникова на заседании комиссии по экологии в Мосгордуме.

По ее словам, жалобы жителей юго-востока города на неприятный запах вблизи предприятий обоснованы, пишет МИА "Россия сегодня".

"Периодически на жилых территориях мы фиксируем превышения сверхнормативного загрязнения воздуха по ряду специфических веществ, содержащихся в выбросах именно промышленных производств", - сказала Семутникова, подчеркнув, что в речь идет о кратковременных выбросах, не причиняющих вреда здоровью.

"Ключевой мерой, которой мы требуем, является установление на трубах предприятия датчиков прямых инструментальных измерений, которые в режиме реального времени измеряли бы выбросы загрязняющих веществ", - заявила Семутникова.

Она отметила, что датчики станут прямым доказательством вины или невиновности того или иного предприятия. На сегодняшний день 58 московских предприятий имеют такие датчики. При этом, по словам Семутниковой, таких датчиков не было у Московского нефтеперерабатывающего завода, который в декабре был оштрафован на 250 тысяч рублей за вред экологии.

Замглавы департамента добавила, что датчики станут прямым доказательством вины или невиновности того или иного предприятия. Сегодня 58 московских предприятий имеют такие датчики, отметила Семутникова. При этом, по ее словам, таких датчиков не было у Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ, принадлежит «Газпромнефти»), который в декабре 2014 года был оштрафован на 250 тысяч рублей за вред экологии. Модернизация, которая идет на МНПЗ, предполагает установку систем автоматизированного контроля выбросов на 8 источниках, добавила она.

Напомним, 10 ноября жители мегаполиса начали жаловаться на запах сероводорода в воздухе. На НПЗ была направлена мониторинговая группа. От самого завода сообщений об аварии не поступало.

Позже завод оштрафовали на 207 тысяч рублей за загрязнение воздуха. Роспотребнадзор провел проверку, по результатам которой было выявлено превышение нормативов содержания в воздухе сероводорода и этилбензола, свойственных технологическим процессам завода.

Кроме того, суд оштрафовал НПЗ на 250 тысяч рублей за отсутствие разрешения на выбросы, а столичная природоохранная прокуратура завела в отношении завода и его гендиректора дело об административном правонарушении.