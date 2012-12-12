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Экология

12 декабря 2012, 11:32

На природных территориях Москвы украсят елки и сделают снежные фигуры

экология парки Новый год охрана окружающей среды заказники елки парки и пешеходные зоны

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды решили сделать в подарок москвичам на новогодние праздники. Они установят снежные и ледяные композиции на особо охраняемых природных территориях города.

Так, в сквере на улице Косыгина природного заказника "Воробьевы горы" появится снежная горка, вход аллеи украсят фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а по кругу разместятся 4 снеговика. Начало работ запланировано на 12 декабря, открытие - 19 декабря.

Композиция "Сказки леса" будет сделана в Бирюлевском дендропарке. На центральном газоне зальют каток, а рядом с ним сделают городок из покрытых слоем льда деревянных фигур. Здесь появятся арба, колодец, плетень и медвежья столовая. Открытие композиции запланировано на 23 декабря. А 16 декабря в дендропарке пройдет праздник "Встреча Деда Мороза и Снегурочки" с конкурсами, викторинами и концертом. Начало – 12.00.

22 декабря на территории Крюковского лесопарка пройдет мастер-класс по изготовлению ледяных и снежных скульптур. В этот день изо льда и снега будут сделаны скульптуры "Белки", "Открытая книга" и "Санки", сообщает пресс-служба департамента.

Кроме того, 12 по 21 декабря в Экоцентре "Воробьевы горы" будут принимать новогодние игрушки, сделанные своими руками. Ими будет украшена елка в сквере природного заказника по улице Косыгина. Принести игрушки могут все желающие.

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