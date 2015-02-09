В Московском зоопарке 12 февраля откроется лекторий

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В Московском зоопарке 12 февраля начнет работу открытый лекторий, сообщили M24.ruв пресс-службе зоопарка.

"Лекции ученых, экологов и популяризаторов науки будут проходить каждый второй четверг в 19:30 в новом зале в башне у главного входа. Вход на лекции бесплатный", - рассказал собеседник.

Первым гостем лектория станет директор по развитию "Зеленого движения России "ЭКА" Татьяна Каргина, которая расскажет, "как жить экологично в большом городе".

Желающим прийти на лекцию нужно зарегистрироваться по электронной почте public_lectures@moscowzoo.ru, прислав полностью свое имя, фамилию и отчество. Отметим, что для посещений лекций покупать входной билет в зоопарк не потребуется.

Ранее Московский зоопарк отменил плату за вход на все внутренние выставки, в том числе выставки амфибий и рептилий, а также в Экзотариум и Оранжерею. Теперь гости могут посетить их по единому билету, стоимость которого составляет для взрослых 400 рублей (для детей и других льготных категорий - бесплатно).