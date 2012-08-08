В Московской области обводнили половину торфяников

ИТАР-ТАСС

Обводнение торфяников в Подмосковье завершится в 2013 году. На сегодня выполнена половина работ.

В этом году на повышение пожарной безопасности торфяников из федерального бюджета дополнительно будет выделено более 309 миллионов рублей.

Деньги направят на строительство гидротехнических сооружений, межевание земельных участков, а также на разработку проектов освоения лесов и инвентаризацию возведенных объектов.

Как сообщает пресс-служба правительства Московской области, всего на обводнение торфяников с 2011 по 2013 год запланировано выделить 6 млрд. рублей. За 3 года будут построены 800 километров лесных дорог, 450 дамб, обводнено около 74 тысяч гектаров торфяников.

Самые крупные лесные и торфяные пожары в современной Москве были зафиксированы в 2010 году. Из-за жары и засухи новые очаги возникали ежедневно и сопровождались сильным задымлением. Это спровоцировало ухудшение экологической обстановки и сказалось на здоровье жителей.

В настоящее время пожарная ситуация в регионе остается стабильной. По данным МЧС, с начала сезона произошло около 50 лесных пожаров и 4 торфяных.