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Экология

08 августа 2012, 11:29

В Московской области обводнили половину торфяников

экология пожары Подмосковье леса

ИТАР-ТАСС

Обводнение торфяников в Подмосковье завершится в 2013 году. На сегодня выполнена половина работ.

В этом году на повышение пожарной безопасности торфяников из федерального бюджета дополнительно будет выделено более 309 миллионов рублей.

Деньги направят на строительство гидротехнических сооружений, межевание земельных участков, а также на разработку проектов освоения лесов и инвентаризацию возведенных объектов.

Как сообщает пресс-служба правительства Московской области, всего на обводнение торфяников с 2011 по 2013 год запланировано выделить 6 млрд. рублей. За 3 года будут построены 800 километров лесных дорог, 450 дамб, обводнено около 74 тысяч гектаров торфяников.

Самые крупные лесные и торфяные пожары в современной Москве были зафиксированы в 2010 году. Из-за жары и засухи новые очаги возникали ежедневно и сопровождались сильным задымлением. Это спровоцировало ухудшение экологической обстановки и сказалось на здоровье жителей.

В настоящее время пожарная ситуация в регионе остается стабильной. По данным МЧС, с начала сезона произошло около 50 лесных пожаров и 4 торфяных.

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