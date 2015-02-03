В столице круглосуточно следят за экологической обстановкой - Кульбаческий

В Москве начала работать система контроля загрязнения воздуха

В столице функционируют 52 станции, контролирующие уровень веществ в воздухе, а данные доступны в режиме реального времени, сообщил в ходе круглого стола по экологии в Общественной палате глава департамента природопользования Антон Кульбачевский.

По его словам, все предприятия Москвы имеют свои природоохранные программы и оснащены специальными датчиками. При этом данные Мосэкомониторинга проводятся в разное время дня, при разных погодных условиях, передает корреспондент M24.ru.

Кульбачевский отметил, что в прошлом году количество жалоб возросло в два раза по сравнению с 2013 годом. В частности, 1000 жалоб пришло от жителей Кожухова и Некрасовки. По этим жалобам проверяются все столичные предприятия. Кроме того, Москва готова рассмотреть новые технологии мусоросжигания.

В свою очередь, представитель МЧС отметил, что главная задача ведомства - информирование населения. Однако существует еще и система мониторинга и прогнозирования, которая следит за всеми предприятиями, в том числе за потенциально опасными объектами. Таких в городе не более 30, в основном, они используют в производстве аммиак.

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В МЧС также добавили, что как только на объектах было установлено контролирующее оборудование, руководство предприятий стало больше обращать внимание на новое оборудование, чтобы не допустить выбросы веществ. При этом каждое химически опасное предприятие должно иметь свою санитарную зону, но в Москве они находятся в зоне жилой застройки.

Помимо этого, начальник управления экологического контроля Росприроднадзора Наталья Соколова рассказала, что по жалобам москвичей на запах сероводорода было составлено 11 протоколов . После этого НПЗ дал согласие на то, чтобы сотрудники ведомства беспрепятственно могли проходить на предприятие для его проверки.

Напомним, 1 февраля в диспетчерское управление "Мосводоканала" сообщили о многочисленных жалобах граждан, проживающих в районе Ленинского проспекта, улицы Островитянова, улицы Новаторов и улицы Академика Волгина. На место выехали руководители компании, специалисты и аварийные бригады, которые выяснили, что там ощущается характерный запах органических растворителей.

В пресс-службе отметили, что на Курьяновских очистных сооружениях неприятные запахи ощутили еще в 14.30, в связи с чем были срочно отобраны пробы поступающей сточной жидкости. "Ее анализ показал превышение показателей по нефтепродуктам в 2 – 2,5 раза (при норме не более 5 мг/л). Неприятные запахи на сооружениях прекратились лишь в 18.30", – рассказали в "Мосводоканале".

А вечером 1 февраля москвичи начали жаловаться на сильный запах бензина и газа, который чувствовался в некоторых районах города. Больше всего жалоб поступило от жителей Юго-Западного округа.

Управление МЧС по Москве вечером же распространило заявление, в котором сообщалось, что по результатам замеров воздуха превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ выявлено не было. Аналогичное заявление утром 2 февраля было сделано столичным Роспотребнадзором.

Мосэкомониторинг в своем заявлении отметил, что 1 февраля специалистами была зафиксирована высокая концентрация неметановых углеводородов. Сегодня, по данным ведомства, примесей в воздухе стало меньше. Отметим, что неметановые углеводороды включают в себя широкий спектр органических веществ. К этому списку, например, относится фенол, этилен, бензол.