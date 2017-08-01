Уникальное оборудование для модернизации столичного НПЗ доставили в Москву

Фото: m24.ru

Крупногабаритное оборудование, необходимое для строительства новой установки переработки нефти "Евро+" на Московском НПЗ, доставлено до станции назначения. Оборудование изготовлено отечественным предприятием и параметры доставленного груза действительно впечатляют. Общая масса аппарата составляет 512 тонн, диаметр самой широкой части – почти 12 метров, длина колонны в собранном состоянии составляет 55 метров.

Эта уникальная по своим весогабаритным характеристикам колонна увеличит производство компонентов экотоплива Евро-5 и современного битума и еще более сократит воздействие производства на окружающую среду. Оборудование изготовили в Волгодонске специалисты компании "АЭМ-технологии", которое входит в машиностроительный дивизион "Росатома".

Чтобы доставить такой габаритный груз колонну везли в разобранном виде семью отдельными элементами. В Москву из Волгодонска оборудование пришло на грузовой барже, а оставшаяся часть пути до завода была сухопутной. Для перевозки колонны с причала использовались тягачи мощность 650 лошадиных сил.

Автоперевозка шла в ночное время, движение контролировало 10 машин сопровождения и автовышки, которые поднимали провода троллейбусных линий.

Строительство "Евро+" позволит МНПЗ существенно улучшить показатели энергоэффективности и дополнительно сократить воздействие производства на окружающую среду. Это объект – один из ключевых проектов второго этапа комплексной модернизации Московского НПЗ, в которой участвуют ведущие отечественные производители оборудования. После завершения второго этапа модернизации в 2020 году общее воздействие завода на окружающую среду будет уменьшено еще на 50 процентов.