Что делать с яблочным урожаем: советы от ресторанных шеф-поваров

В этом году в Москве и области настоящее яблочное нашествие. Сады дачников просто ломятся от такого небывалого урожая. Соседи и друзья уже не готовы принимать ваши дары, а выкидывать жаль? Представляем вам простые, но уникальные рецепты по приготовлению яблок, которыми поделились лучшие шеф-повара столичных ресторанов специально для портала Москва 24.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Не каждый год москвичей радует такое обилие плодов на садовых деревьях. Как нам пояснили в НИИ сельскохозяйственной биотехнологии, урожай яблок всегда зависит от места. Сегодня это может быть один район или регион, а завтра – другой. Но обычно урожай чередуется, яблоня дает хорошие плоды раз в четыре года. Также важную роль играет климат: если прошли заморозки, цветки у дерева не раскроются. "Подмосковье – большой регион, и там, где теплее, урожай в этом году вышел отличный, а ближе к северу были заморозки, и яблоки не уродились", – отметили в НИИ.

Тем, кому в этом году повезло, предлагаем рассмотреть лучшие варианты для "здоровой утилизации" спелых или не очень фруктов.

Пюре с гвоздикой

Шеф-повар ресторана "Белый кролик" Владимир Мухин рекомендует сделать яблочное пюре. Это очень простой рецепт, доступный каждой домохозяйке, а приготовление блюда займет всего 20 минут.

Нам понадобится: яблоки – один килограмм; анис – две звездочки; гвоздика – несколько головок (гвоздиков).





Очищаете яблоки от кожуры, затем нарезаете их кубиками и кладете в пластиковую миску. Сюда же добавляете анис, для придания тонкого аромата на килограмм яблок будет достаточно буквально двух звездочек этой пряности. Не забудьте закинуть немного сушеной гвоздики, она привнесет в блюдо пикантную нотку.

После этого миску закрываете кулинарной пленкой и ставите в микроволновку. Всего лишь 10 минут ожидания и идеальное яблочное пюре готово. Плоды становятся очень мягкими, и если есть желание, можно протереть полученную массу через сито для получения абсолютно ровной консистенции. А тем, кто, наоборот, хочет придать пикантности блюду, советуем добавить нарезанные кубиками сырые яблоки. Они придадут пюре хруст и необычную текстуру.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Моченые яблоки с перцем

Евгений Мещеряков, владелец устричного бара UmiOysters, готовит не только на работе, но и дома. Из яблок с лимоном он часто варит домашнее повидло, а одним из любимых способов приготовления фруктов – мочеными яблоками – сегодня делится с нами.

Нам понадобится: яблоки – один килограмм; соль – 40 граммов; яблочный уксус – 120 граммов; семена укропа – по вкусу; жгучий перец – одна головка.



Для начала готовим рассол для яблок: в кастрюлю с водой (три с половиной литра) добавляем соль, яблочный уксус, семена укропа и жгучий перец. Доводим все до кипения, ждем три-четыре минуты, выключаем плиту и даем рассолу остыть, чтобы он стал теплым. Затем хорошо промываем яблоки (нужно выбирать цельные плоды без повреждений) и замачиваем их в таре. Один день яблоки необходимо выдержать при комнатной температуре, а потом их нужно на неделю убрать в холодильник.

Через неделю моченые яблоки можно есть, а также запекать или подавать к различным блюдам. Они отлично сочетаются с гусем или уткой. Например, можно отварить гречку, смешать с жареным луком, специями, зеленью и нарубленным крупными кубиками яблоком. Этим нафаршировать птицу и запекать в духовке. Получается безумно вкусно!

Традиционная русская пастила

Андрей Махов, шеф-повар "Кафе Пушкинъ" рассказывает, что традиционно в России территории с большими яблоневыми садами славились приготовлением пастилы. Сам процесс является достаточно долгим, но простым и экономически не затратным. Все, что необходимо иметь, – это яблоки и много свободного времени.

Что необходимо: яблоки – один килограмм; яичный белок – один; сахар или мед – 100 граммов.



Яблоки лучше брать кислые: антоновка, богатырь и другие поздние осенние сорта. Запекаем их при температуре 180-200 градусов, время приготовления от 40 минут до одного часа. После выпекания яблоки нужно охладить и протереть через сито. Получается пюре, которое необходимо взбить – это самый сложный этап процесса. Работа миксером на умеренных оборотах займет от часа до двух.

Дополнительно в пюре можно вмешать яичный белок (один белок на один килограмм пюре). Если хотите сделать постную пастилу, белок добавлять не нужно. Сюда же замешиваем сахар или мед, не более 100 граммов. При взбивании яблочная масса увеличится минимум в два раза и приобретет белый цвет. Небольшую часть пюре нужно отложить в холодильник, она нам пригодится на финальном этапе.

Затем получившуюся массу помещаем в прямоугольную форму высотой один-два сантиметра и ставим сушиться в специальный аппарат или духовку на 70 градусов. Через 12-24 часа (в зависимости от высоты) пастила высохнет и станет хрустящей, похожей на безе. Заготовки вынимаем из формы, нарезаем на прямоугольные куски и "склеиваем" между собой тем пюре, которое мы отложили заранее. Сложенные друг на друга коржи промазываем не только между слоями, но и полностью со всех сторон. Теперь нам остается только еще немного подсушить пастилу в течение часа, также при температуре не выше 70 градусов. За это время пастила впитает в себя всю влагу и станет мягкой, нежной и пышной. Заверните ее в пергаментную бумагу, в таком виде при комнатной температуре пастила может храниться до двух недель.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Запеченные яблоки с начинкой

Повар со стажем и призер всевозможных кулинарных конкурсов Роман Трусов в яблочный сезон предлагает делать шарлотку, сидр, добавлять яблоки в салаты, где они особо хорошо гармонируют с капустой. А в качестве наиболее простого и интересного блюда Роман советует запечь яблоки.

Что необходимо: яблоки – один килограмм; сахар – по две столовые ложки на плод; творог, орехи и другая начинка на ваш вкус.



Яблоки нужно тщательно помыть и удалить сердцевину. По периметру слегка надрезаем кожицу, чтобы плод равномерно поднимался при высокой температуре. Выкладываем яблоки на противень и в середину насыпаем сахар, выпекаем при температуре 180 градусов. Время выпекания зависит от сорта, здесь отлично подойдет гренни смит, но с другими сортами также можно поэкспериментировать.

После того, как яблоко запеклось (в среднем это 15 минут), сахар в нем немножко растворяется, и серединку можно фаршировать. Используйте творог, орехи или сухофрукты – все, что вашей душе угодно. Дайте начинке немножко пропитаться яблочным сиропом, и сладкий десерт для всей семьи готов!