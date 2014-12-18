Рождественские ярмарки "ВкусноФест" откроют в четырех парках Москвы

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В четырех парках Москвы 26 декабря стартуют рождественские ярмарки сладостей и подарков "ВкусноФест". Рождественские домики разместят в Измайловском, Лианозовском парках, а также в парках "Сокольники" и "Красная Пресня".

Церемонию открытия "ВкусноФеста" проведут на Фонтанной площади парка "Сокольники". Там пройдет поединок шеф-поваров из Кубы и Мексики. Мастера кулинарного дела приготовят национальные мексиканские и кубинские десерты и рождественские сладости. Блюда могут продегустировать все желающие.

За музыку отвечает диджей Леонид Руденко, выступавший на церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи.

В остальные дни на ярмарке будут продавать капкейки, маффины, пряники. Также в парках можно купить необычные елочные игрушки, дизайнерские вещи и новогодние сувениры, сообщили в департаменте культуры Москвы.

В рамках ярмарки запланированы благотворительные акции. Собранные средства пойдут на лечение детей, больных раком.

Ярмарка будет работать с 26 до 31 декабря с 12.00 до 21.00 и со 2 по 11 января с 11.00 до 22.00.

Вход свободный.