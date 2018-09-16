Что делать с урожаем тыквы: советы от шеф-поваров

Начало осени – самое подходящее время для сбора урожая тыквы. Однако поклонников у продукта не так уж и много: мало кто любит есть тыкву сырой, и немногие знают, как превратить ее в красивое и вкусное блюдо. Портал Москва 24 попросил столичных шеф-поваров поделиться своими любимыми рецептами с читателями.

Тыква очень богата витаминами группы А, В, С, D и Е, которые так необходимы взрослым и детям в осенне-зимний период. Сбор урожая чаще всего приходится на середину или вторую половину сентября. Заведующая лабораторией селекции и семеноводства тыквенных культур ФГБНУ "Федеральный научный центр овощеводства" (ВНИИССОК) Ирина Коротцева рассказала, что в этом году в Подмосковье вырастили неплохой урожай. А значит, тыкв будет в достаточном количестве на полках столичных магазинов. Но поскольку в сыром виде они безвкусные, главное – знать, что с ними делать.

Каша с тыквой

Шеф-повар Роман Трусов признался, что очень любит кашу с тыквой, поэтому решил рассказать именно об этом блюде.

Для приготовления такого завтрака необходимо нарезать кубиками очищенную тыкву и отварить в молоке до размягчения. Полученную массу измельчить в блендере и добавить в нее слегка отваренный рис, а также соль и сахар (по вкусу). Затем кашу нужно довести до готовности. Но помните, что рис должен успеть пропитаться тыквенной массой!

Подавать блюдо хорошо с вареньем или джемом.

Что нужно: Рис – 150 граммов.

Тыква – 300 граммов.

Молоко – 300 миллилитров.

Тыквенная лазанья

Шеф-повар бара "Капитал" Станислав Филимонов предложил читателям попробовать овощную лазанью.

Для этого блюда возьмите килограмм чищеной тыквы и нарежьте ее пластинами толщиной в полсантиметра. Хорошо смажьте кусочки оливковым маслом и выложите на противень, покрытый пергаментом. Запекать тыквенные пластины нужно в течение 10 минут и при температуре 180 градусов. Тыква должна остаться сырой внутри.



Для начинки потребуются: красный болгарский перец, кабачки, репчатый лук, чеснок и много зелени – базилик, кинза, петрушка – по вашему вкусу. Все овощи нарежьте соломкой и обжарьте на растительном масле до полуготовности так, чтобы внутри они также остались сырыми. После этого смешайте массу с измельченной зеленью.



А дальше процесс выглядит так же, как и во время приготовления классической лазаньи. На смазанный противень выложите внахлест слой тыквы, посыпьте тертым пармезаном и накройте овощной начинкой. Сделайте столько слоев, сколько требуется, однако в идеале их должно быть четыре-пять. Сверху лазанью накройте тыквенными пластинами и снова посыпьте сыром. Запекать блюдо следует при температуре 180 градусов до тех пор, пока пармезан не покроется золотистой корочкой.

Что требуется: Тыква – один килограмм.

Пармезан – 100 граммов.

Перец болгарский – 200 граммов.

Лук – 100 граммов.

Чеснок – один зубчик.

Баклажаны, кабачки – по 2 плода среднего размера.

Зелень – по желанию.

Соленые огурцы в тыкве

"Есть очень прикольный рецепт закуски, – воодушевился шеф-повар ресторана "Белый кролик" Владимир Мухин. – Называется он "Огурцы в тыкве". Невероятно круто".

Рецепт, кстати, совсем не сложный. Для этого понадобится большая тыква. Вырезаете мякоть из середины и кладете туда огурцы. Полученную емкость нужно залить рассолом и оставить на два дня. Огурцы приобретут необычный сладковатый вкус.

Рассол можно делать по собственному рецепту. Главное, чтобы в нем обязательно присутствовал сухой укроп. Также рассол нужно заливать в тыкву прохладным. От горячей жидкости огурцы могут пожелтеть.

Что требуется: Тыква – одна, но большая.

Огурцы – 8 штук.

Тыквенный суп с крабом

Шеф-повар и совладелец устричного бара UmiOysters Евгений Мещеряков рассказал рецепт вкусного тыквенного супа с крабом, который постоянно подается в его заведении.

Возьмите очищенные тыкву и лук, нарежьте. Полученные кусочки выложите на сковородку с растительным маслом, добавьте стебель лимонника, очищенный имбирь, два листа лайма, залейте водой на одну треть и хорошенько потушите. После массу нужно измельчить в пюре, предварительно вытащив листья лайма и лимонник. Таким образом вы получите базу для блюда.

Далее в пюре нужно добавить кокосовое молоко и чуть-чуть воды. Помните, на 200 граммов базы необходимо 70 граммов молока. Добавьте в массу соли, перца и сахара. Разлейте суп по тарелкам и положите в каждую по 30 граммов крабового мяса.

Наконец, полейте блюдо тыквенным маслом, посыпьте обжаренными тыквенными семечками, и скорее подавайте на стол!

Что нужно (на четыре порции): Тыква – 800 граммов.

Лук – 120 граммов.

Имбирь – 20 граммов.

Кокосовое масло – 280 граммов.

Крабовое мясо – 120 граммов.

Тыквенное масло – 20 граммов.

Тыквенные семечки – 20 граммов.

Тыквенные оладьи

Рецепт бренд-шефа консалтингового бюро "Рест-ком" Руслана Шмидова остался "на сладенькое".

Готовятся оладьи очень просто. Для этого необходимо запечь тыкву с гвоздикой, затем остудить ее и натереть. В полученную массу нужно добавить яйца, сметану, соль, сахар, а потом перемешать все ингредиенты. После этого насыпьте в кашицу муку и две чайных ложки разрыхлителя, а затем снова все тщательно перемешайте.



Оладьи лучше жарить на раскаленном растительном масле. А при подаче на стол вкуснее посыпать их корицей и сахарной пудрой. Однако также оладьи неплохо сочетаются со взбитыми сливками.