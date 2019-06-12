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Культура

12 июня, 00:01

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Домашний квас: лучшие рецепты от столичных шеф-поваров

Как приготовить домашний квас. Рассказывают шеф-повара Москвы
еда

Температура в столице продолжает держаться выше отметки в 30 градусов. В такую жару хочется выпить все, что попадает под руку – особенно любимый многими квас, который с самого начала теплых деньков продают практически на каждом углу. Приготовить напиток можно и самому. В нашем материале вы найдете четыре необычных рецепта домашнего кваса от столичных шеф-поваров.

Хлебный квас с изюмом

Фото: depositphotos/belchonock

Шеф-повар Анатолий Крюков предлагает читателям для начала попробовать приготовить домашний квас по самому традиционному рецепту. Для этого потребуются только вода, изюм, квасное сусло, сахар и дрожи.

Берем кипяченую воду температурой не больше 10–15 градусов, добавляем в нее квасное сусло, дрожжи, изюм и сахар. "Белый или темный изюм – на ваш выбор, в зависимости от вкуса", – отметил шеф. То же относится и к сахару, но шеф добавил, что коричневый, в отличие от белого, придаст напитку более яркий и бархатный вкус.

После добавления всех ингредиентов содержимое кастрюли нужно очень тщательно перемешать и поставить в теплое место на сутки, чтобы начался процесс брожения. После этого квас нужно переставить в холодильник, чтобы остановить процесс брожения, иначе, по словам повара, в комнатной температуре он просто превратится в брагу.

Пить напиток Крюков разрешает уже через три часа после того, как квас остыл.

Рецепт на 5 литров

  • Дрожжи – 5 гр
  • Сусло – 130 гр
  • Сахар – 200 гр
  • Изюм – 40 гр

Медово-лимонный квас

Фото: depositphotos/DmZo

Шеф-повар ресторана "Пауланер" Дмитрий Новичков признался, что сам очень любит пить квас жаркими летними днями. И у него есть свой рецепт приготовления популярного напитка в домашних условиях.

Для начала следует разогреть воду до 40 градусов, растворить в ней мед, добавить туда лимонный фреш и дрожжи. Кстати, воду повар советует брать покупную, а не из-под крана – вторая, по его словам, мешает процессу брожения. Полученную смесь размешиваем и оставляем остывать до комнатной температуры. Как только жидкость остыла, убираем ее в холодильник. "Лучше всего предварительно перелить напиток в пластиковую бутылку, но так, чтобы она была не полная, и оставить на ночь бродить", – делится советами шеф.

На следующий день утром нужно будет аккуратненько выпустить из емкости газ, а затем через марлю или двойное вафельное полотенце процедить смесь. Оставшуюся жидкость снова отправляем в холодильник на целый день. К вечеру медово-лимонный квас уже будет готов.

"Кстати, сгусток, который останется после сцеживания, можно будет использовать для приготовления кваса следующие несколько раз вместо дрожжей", – добавил Новичков.

Рецепт на 1 литр

  • Мед цветочный – 400 гр
  • Лимонный фреш – 50 гр
  • Дрожжи – 6 гр

Квас на сухофруктах

Фото: depositphotos/yelenayemchuk

Шеф-повар Михаил Лиске для приготовления кваса предлагает использовать те продукты, которые всегда были в достатке в деревне – ведь именно оттуда и пришел рецепт напитка. Поэтому следует запастись сухими грушами, черносливом и бородинским хлебом.

"Хлеб, как правило, берется вчерашний-позавчерашний, но лучше дополнительно прокалить его в духовке, чтобы добавить горчинку", – советует шеф. Что касается сахара, то его можно добавлять по вкусу: например, на пятилитровую кастрюлю может пойти от полкило до килограмма продукта. Однако Лиске советует брать меньше – так полезнее. А сушеные чернослив и груши перед использованием обязательно пролейте кипятком, чтобы избавиться от мусора и пыли. Их также можно использовать по вкусу: либо в пропорции 50/50 друг к другу, либо по отдельности. "Некоторые, например, не любят чернослив вообще из-за его слабительного свойства, и тогда стоит использовать только грушу – ее можно класть чуть-чуть меньше", – делится опытом шеф. Однако, по его словам, чернослив придает квасу мягкий сливовый вкус, тогда как груша привносит подкопченный эффект.

Для приготовления смешиваем все продукты, заливаем кипяченой водой, накрываем крышкой и ставим в теплое прохладное место. На следующий день необходимо будет перемешать содержимое кастрюли, но пенку не снимать – к этому времени полученная масса просто начнет бродить. Пить напиток можно на третий день, только перед употреблением – обязательно процедить. "Без дрожжей вы будете готовить квас чуть дольше, но на выходе получите подбродивший, слегка хмельной и очень вкусный квас", – уверяет шеф.

Рецепт на 5 литров

  • Сушеный чернослив – 150 гр
  • Сушеная груша – 150 гр
  • Бородинский хлеб – 1 булка
  • Сахар – 0,5–1 кг

Яблочный квас

Фото: depositphotos/yekophotostudio

А шеф-повар ресторана "Кафе Пушкинъ" Андрей Махов уверен, что лучше всего в жаркий день утолит жажду именно яблочный квас. Для приготовления кроме фруктов понадобятся ферментированный солод, лимон, мята, сахар, мед и живые дрожжи. "Начнем с сусла: измельчите яблоки, добавьте к ним пять литров воды и солод, а затем нагрейте смесь до 90 градусов, – рассказывает шеф. – После этого добавьте пару листиков мяты, две дольки и сахар и оставьте кипятиться где-то на час". Затем яблоки необходимо охладить до 30 градусов и хорошенько отжать. Полученная жидкость и станет необходимым для закваски суслом.

После этого в уже имеющий отвар добавляем мед и дрожжи и выдерживаем при комнатной температуре в течение одного-двух дней. После этого переливаем квас в герметичную емкость, добавляем пять-шесть изюминок и прячем в холодильник на 7–10 дней.

"Особенность этого кваса в том, что он может долго храниться в холодильнике, полный вкус раскроется только через месяц, но можно пить и сразу, – рассказывает Махов. – Напиток очень легкий, умеренно газированный, идеально подходит для утоления жажды жарким летом".

Рецепт на 5 литров

  • Яблоки – 2,5 кг
  • Солод ферментированный – 50 гр
  • Лимон – 15 гр
  • Сахар – 350 гр
  • Мед – 100 гр
  • Дрожжи живые – 5 гр
  • Мята

Павелко Анастасия

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