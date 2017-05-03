Форма поиска по сайту

03 мая 2017, 19:47

Транспорт

Джип врезался в толпу на автоаукционе в США

Фото: ТАСС/David Denney/Zuma

Два человека погибли под колесами джипа, который въехал в толпу на автомобильном аукционе в штате Массачусетс, сообщает телеканал NECN. Еще 10 человек получили травмы.

Очевидцы рассказали, что мужчина потерял управление автомобилем Jeep Cherokee и наехал на толпу посетителей аукциона в городе Билларика. Затем автомобиль врезался в стену. Свидетели уверены, что в действиях водителя не было злого умысла.

В результате инцидента шесть человек были госпитализированы, большинство – в критическом состоянии.

