Джип врезался в толпу на автоаукционе в США

Фото: ТАСС/David Denney/Zuma

Два человека погибли под колесами джипа, который въехал в толпу на автомобильном аукционе в штате Массачусетс, сообщает телеканал NECN. Еще 10 человек получили травмы.

Очевидцы рассказали, что мужчина потерял управление автомобилем Jeep Cherokee и наехал на толпу посетителей аукциона в городе Билларика. Затем автомобиль врезался в стену. Свидетели уверены, что в действиях водителя не было злого умысла.

В результате инцидента шесть человек были госпитализированы, большинство – в критическом состоянии.